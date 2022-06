Edin Dzeko dopo una stagione con 49 presenze e 17 reti all'attivo (tra campionato e coppe) potrebbe salutare l'Inter. Il destino dell'attaccante bosniaco sarebbe legato a quello di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro è in contatto con il Chelsea per trovare la soluzione che permetterebbe a "Big Rom" di tornare a Milano. Al contempo, l'amministratore delegato Beppe Marotta sarebbe al lavoro per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala che dal 1° luglio sarà libero a parametro zero, non avendo rinnovato il contratto con la Juventus.

Sarebbe soprattutto l'eventuale rientro di Lukaku alla Pinetina ad aprire all'addio tra l'Inter e Dzeko.

In questo caso, infatti, forte della presenza in organico del bomber belga, la società milanese potrebbe anche privarsi del bosniaco, giungendo magari ad una risoluzione consensuale del contratto. In questo modo in casa interista andrebbero anche a liberarsi di un ingaggio pari a 5 milioni di euro netti all'anno.

L'eventualità di una partenza di Dzeko da Milano avrebbe già acceso l'interesse della Juventus che potrebbe puntare su di lui come principale alternativa a Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano La Repubblica, però, anche Napoli sarebbe tra le potenziali destinazioni del bomber bosniaco, con il tecnico azzurro Luciano Spalletti che avrebbe fatto il suo nome al presidente Aurelio De Laurentiis.

Spalletti vorrebbe portare Dzeko a Napoli

In casa Napoli non vi è alcuna certezza sulla permanenza di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha diversi estimatori soprattutto in Premier League. Il patron De Laurentiis, però, se ne priverebbe soltanto se arrivasse un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. Trattandosi di una cifra vertiginosa, non si esclude che, almeno per la stagione 2022-2023, l'ex Lille possa rimanere in azzurro.

Intanto il tecnico azzurro Spalletti avrebbe chiesto alla società un nuovo centravanti al posto di Andrea Petagna. In realtà, pare che abbia fatto il nome di Edin Dzeko. Il tecnico toscano conosce bene l'attuale numero 9 dell'Inter, avendoci lavorato nel periodo in cui entrambi erano alla Roma. Inoltre lo vedrebbe come il giocatore ideale per ricoprire il ruolo di vice-Osimhen, trattandosi di un calciatore esperto, di indiscutibile qualità e abituato a giocare ormai da anni in piazze importanti e ambiziose come quella napoletana.

Ad ogni modo, se davvero la storia tra l'Inter e Dzeko dovesse concludersi dopo appena una stagione, il Napoli dovrebbe fare attenzione alla Juventus. I bianconeri, alla ricerca di un'opportunità di mercato per mettere a disposizione di Allegri un vice-Vlahovic, starebbero anch'essi pensando all'attaccante nerazzurro.