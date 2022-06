Potrebbe iniziare a muoversi nelle prossime ore il mercato estivo del Crotone. La formazione rossoblù ripartirà nel mese di luglio da Villaggio Baffa (Sila), sede del ritiro estivo. La squadra che si radunerà in città per sottoporsi alle visite mediche potrebbe essere priva del centrocampista Nahuel Estevez, corteggiato dalla Ternana. Non vi sarà un ritorno a Crotone per l'attaccante Junior Messias, a un passo dalla cessione al Milan. In entrata un volto nuovo potrebbe essere quello del portiere Paolo Branduani del Catanzaro.

Crotone, via Estevez e Messias

Il Crotone proverà a fare cassa per avere il tesoretto da spendere sul mercato. A concludere la sua esperienza calabrese sarà l'attaccante Junior Messias, già in questa stagione in prestito al Milan. Per lui, nell'estate scorsa, era arrivato il prestito oneroso ai rossoneri per 2,6 milioni di euro. Il club Campione d'Italia in carica avrebbe deciso di esercitare la clausola di riscatto sulla base di 4,5 milioni di euro, una cifra inferiore ai 5,4 milioni dell'accordo estivo. In uscita potrebbe esserci il centrocampista e capitano Nahuel Estevez. Per lui il Crotone dovrà esercitare l'obbligo di riscatto per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Ma difficilmente il calciatore scenderà di categoria.

A interessarsi a lui sarebbe stata la Ternana, anche se il club umbro non sarebbe convinto dell'acquisto ma opterebbe per un prestito.

Branduani verso Crotone

Dopo le difficoltà emerse durante la stagione e il cambio di tre portieri, il Crotone starebbe valutando l'acquisto di un estremo difensore con esperienza in Serie C. Il nome caldo sarebbe quello di Paolo Branduani, calciatore che nell'ultima stagione ha militato nel Catanzaro.

Il portiere non è più giovanissimo ma garantirebbe affidabilità. Per lui nel torneo 2021-2022 con i giallorossi sono giunte 31 presenze e la semifinale play-off persa contro il Padova. Di rientro a Crotone il giovane Gian Marco Crespi, ceduto nei mesi scorsi alla Pistoiese, mentre a partire potrebbe essere Gianluca Saro, seguito dal Monopoli.

Le altre operazioni

Sarebbero pochi i profili accostati agli "squali" in queste giornate, per lo più voci tutte da verificare. In difesa il Crotone guarderebbe i difensori Luigi Silvestri dell'Avellino e Marco Bellich della Lucchese. A centrocampo si starebbe valutando l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Theophilus Awua, già in questa stagione in forza ai rossoblù in prestito dalla Pro Vercelli. In difesa saluterà Vladimir Golemic, in scadenza di contratto. Con le valigie pronte anche il centrale difensivo Ionut Nedelcearu per il quale i rossoblù avrebbero ricevuto gradimenti dallo Steaua Bucarest.