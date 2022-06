Fine settimana con poche novità per il Crotone. Nella serata di venerdì 17 giugno la dirigenza calabrese ha annunciato ai tifosi, con un post sulla pagina social Facebook, di aver dato vita alla programmazione del prossimo torneo. Sul fronte del mercato estivo è tutto apparentemente fermo. Tanti nomi, alcuni tutti da verificare. Una delle ultime indiscrezioni accosterebbe il profilo dell'attaccante Francesco Galuppini al Crotone.

Crotone, si cercano attaccanti

Con il ritorno ai rispettivi club per fine prestito di Mirko Maric (Monza) e Samuele Mulattieri (Inter), il Crotone sarà chiamato a ricostruire il reparto avanzato.

Un nome che potrebbe fare al caso dei calabresi sarebbe quello di Francesco Galuppini, punta in forza al Sudtirol. Nella stagione appena conclusa per lui sono arrivate 35 presenze e 14 reti, con metà campionato vissuto al Renate e una seconda parte di stagione con il Sudtirol. Un altro nome che potrebbe rientrare nel lotto degli attaccanti utili alla causa rossoblù sarebbe quello di Nikola Butic, calciatore in uscita dal Legnago.

Cangiano tra Bologna e Bari

Un profilo che lascerà Crotone per fine prestito è l'attaccante Gianmarco Cangiano. Il calciatore, giunto a gennaio in prestito dal Bologna, potrebbe proseguire a giocare in cadetteria. A pensare a lui sarebbe il neopromosso Bari. Dal club biancorosso, il Crotone potrebbe acquistare il cartellino di Manuel Marras, attaccante giunto in Calabria nel mercato di riparazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso si salvezza.

Nonostante l'obiettivo sfumato e la retrocessione in Serie C, gli Squali potrebbero optare per l'acquisto, garantendosi una punta di esperienza nel torneo di terza serie.

Crotone, le altre operazioni

Nelle ultime ore a emergere sarebbe stata la volontà del Crotone di ripartire nella prossima stagione con la presenza nella rosa di due difensori: Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic.

I due calciatori, poco fortunati nel campionato da poco concluso, potrebbero rientrare tra gli elementi sui quali ricostruire il reparto difensivo del torneo 2022-2023. Difficile trattenerli in Calabria, ma un tentativo potrebbe essere condotto nei prossimi giorni. In particolare per Vladimir Golemic bisognerà sottoscrivere un rinnovo di contratto visto che lo stesso difensore andrà in scadenza il 30 giugno 2022.

Valigie pronte invece per l'attaccante Junior Messias, pronto alla cessione al Milan, e per il difensore Ionut Nedelcearu che potrebbe trasferirsi allo Steaua Bucarest. Tutto da decidere il futuro del centrocampista Ahmad Benali, che rientrerà per fine prestito dal Pisa.