L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, quando si darà l'assalto allo scudetto sfumato in extremis in quest'annata. Titolo che avrebbe una valenza doppia visto che porterebbe la seconda stella. Ausilio e Marotta sono alla ricerca di rinforzi sulle fasce e per questo motivo starebbero seguendo con grande attenzione la vicenda relativa a Juan Cuadrado. L'esterno colombiano sarebbe in una fase delicata nei rapporti con la Juventus e avrebbe rifiutato il prolungamento di contratto con la società bianconera, che vorrebbe spalmare l'attuale ingaggio da 5 milioni di euro.

Una vicenda molto complessa, che potrebbe anche portare alla cessione.

Inter su Cuadrado

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la sessione estiva di Calciomercato è quello di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano ad aprile ha esercitato l'opzione prolungando di un anno, fino a giugno 2023. Un gesto che, però, si è andato a scontrare con quelle che erano le intenzioni della società bianconera, che avrebbe voluto prolungare offrendo un biennale, fino a giugno 2024, a 3 milioni di euro netti a stagione.

In questi giorni le trattative sono proseguite ma il classe 1988 sembra propenso a rifiutare. Per questo motivo, Cuadrado potrebbe anche essere ceduto e su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di esterni sulle fasce, visto che su Denzel Dumfries ci sono diversi club europei, su tutti il Bayern Monaco, pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro.

Nell'ultima annata disputata, il giocatore ha messo a segno quattro reti e collezionato quattro assist in 33 partite di campionato. Numeri importanti, senza contare il fatto che le caratteristiche dell'esterno si sposerebbero alla perfezione con lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Le possibili cifre

Vista l'età non più giovanissima difficilmente la Juventus potrà sparare alto per sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Juan Cuadrado.

In caso di cessione all'estero, i bianconeri potrebbero anche liberare l'esterno colombiano a parametro zero. Discorso diverso, invece, in caso di cessione in Italia, soprattutto a una rivale eterna come l'Inter. Il giocatore potrebbe essere ceduto per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro ma le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari.

Il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto Roberto Gagliardini, che ha la stessa valutazione, visto che il centrocampista farebbe comodo alla società bianconera, pronta ad attuare una specie di rivoluzione in mezzo al campo con i probabili addii di Ramsey, Arthur e quello possibile di Rabiot.