Questa per la Juventus sarà l'estate di un possibile grande ritorno. Infatti, Paul Pogba è vicinissimo al ritorno a Torino e chissà che non ci sia anche un altro rientro eccellente. Nelle ultime ore, sta circolando una notizia clamorosa su Cristiano Ronaldo. Il giornalista Luca Momblano, nel corso di una diretta su Juventibus, ha rivelato che Jorge Mendes avrebbe chiamato la Juventus per proporre il ritorno di Cristiano Ronaldo. L'agente avrebbe spiegato al management bianconero che CR7 si sarebbe pentito di aver lasciato Torino e sarebbe anche disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di tornare alla corte della Vecchia Signora per giocare la Champions League.

Certi amori non finiscono

Quella passata non è stata una stagione facile per Cristiano Ronaldo. Le prestazioni individuali di CR7 sono state ottime e come sempre ha segnato un numero ragguardevole di gol, ma le sue performance non sono state riportate dal Manchester United. I Red Devils non hanno nemmeno raggiunto la qualificazione alla Champions League. Per questo motivo, Cristiano Ronaldo starebbe pensando di lasciare l'Inghilterra dopo un solo ma sono poche le squadre che possono essere adatte per il fenomeno di Madeira. Il suo agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione e la prima chiamata fatta dal super manager è stata direzione Juventus. CR7 sarebbe pentito di aver detto addio alla Vecchia Signora e meriterebbe di poter tornare.

Dunque come canta Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano". Adesso resta da capire se Cristiano Ronaldo sceglierà di fare lo stesso percorso che farà Paul Pogba. Infatti, il francese percorrerà quasi certamente il tragitto Manchester - Torino. Pogba ha scelto la Juventus e nei prossimi giorni è atteso nel capoluogo piemontese per fare le visite mediche.

Pogba è in Guinea

I tifosi della Juventus, in queste ore si stanno chiedendo se Cristiano Ronaldo tornerà davvero a Torino oppure no. Molti sostenitori bianconeri accoglierebbero CR7 a braccia aperte, altri invece sono più dubbiosi. Ma soprattutto i tifosi juventini, in questi giorni, sono in attesa di Paul Pogba. I sostenitori della Juventus sono legatissimi al francese e non vedono l'ora di rivederlo, Pogba al momento è in Guinea nel paese originario di suo papà.

Il centrocampista è stato accolto come un eroe dalla popolazione guineana. Chissa che presto il bagno di folla ricevuto da Paul Pogba in Guinea non possa ripetersi anche a Torino. Infatti, c'è da scommettere che quando il francese sarà al JMedical per le visite mediche ad accoglierlo ci saranno quei tifosi che in questi sei anni hanno sempre sperato in un Pogback.