Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, e ritornare a competere per alti traguardi.

Laporte nel mirino della Juve

La Juventus sta lavorando per puntellare la retroguardia dopo l'addio di Giorgio Chiellini. L'addio del centrale italiano è un tassello difficile da colmare sia per esperienza che per leadership nello spogliatoio: ecco perchè, la dirigenza juventina sta lavorando per trovare un centrale all'altezza.

Il sogno, seppur difficile, resta quello di Kalidou Koulibaly che potrebbe non rinnovare con il Napoli. Oltre al centrale senegalese, la Vecchia Signora sta monitorando altre opzioni come Aymeric Laporte, centrale spagnolo in forza al Manchester City, che con l'arrivo di Ruben Dias ha perso il posto da titolare nello scacchiere tattico di Pep Guardiola. Per questo, i bianconeri potrebbero approfittare di tale aspetto per affondare sul centrale classe 94, valutato almeno 30 milioni di euro.

Oltre a piste internazionali, la Vecchia Signora sta monitorando anche piste italiane, come Francesco Acerbi della Lazio, Nikola Milenkovic della Fiorentina, che viene valutato 20 milioni di euro dal club viola, ed Alessio Romagnoli che potrebbe rientrare in orbita bianconera in caso di mancato accordo con la Lazio, che resta in pole per prelevarlo dal Milan.

Juve, sempre più vicino il ritorno di Pogba

Paul Pogba è sempre più vicino al ritorno in bianconero. Dopo l'ufficialità del mancato rinnovo con il Manchester United, la trattativa per il ritorno del centrocampista francese è entrata nel vivo.

Nonostante l'interesse di altri club importanti come il Paris Saint Germain, a caccia di un grande centrocampista, la volontà di Pogba sarebbe quella di ritornare a Torino dove è riuscito ad esprimersi ai massimi livelli.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, l'accordo potrebbe concretizzarsi sulla base di un contratto da 7,5/8 milioni di euro.

Una cifra molto importante considerando che nelle ultime stagione, il rendimento di Pogba è stato condizionato da diversi fattori, come i vari infortuni e lo scarso feeling con gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dello United.

Pogba potrebbe non essere l'unico colpo a cinque stelle della Juventus, che continua a lavorare per Angel Di Maria, autore di una super prestazione contro l'Italia. El Fideo resta l'obiettivo numero uno per la trequarti, con Zaniolo e Raspadori come possibili alternative.