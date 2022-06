Inter, Milan e Juventus sono al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un esterno d'attacco che potrebbe giocare in più ruoli. Per questo motivo avrebbero messi gli occhi su Nicolò Zaniolo della Roma. Inoltre, Massimiliano Allegri vorrebbe un vice Vlahovic e starebbe studiando Werner del Chelsea che potrebbe interessare anche al Milan. L'Inter è concentrata su Romelu Lukaku che avrebbe fatto sapere di voler lasciare Londra dopo una stagione molto deludente.

La Juve seguirebbe Berardi

La società bianconera, secondo Sportmediaset, starebbe pensando di riaprire le strade per Domenico Berardi del Sassuolo. La richiesta degli emiliani sarebbe di circa 35 milioni di euro ma il ragazzo piacerebbe anche alla Roma se dovesse perdere Nicolò Zaniolo. La Juventus avrebbe preso in considerazione Berardi perché Angel Di Maria si sarebbe avvicinato al Barcellona. I catalani avrebbero messo sul piatto un biennale da circa 5 milioni di euro più bonus.

Milan e Juventus potrebbero valutare Werner

A Milan e Juventus sarebbe poi stato offerto dal Chelsea Timo Werner che non avrebbe convinto con la maglia del Chelsea. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma il problema principale sarebbe legato all'ingaggio che percepisce, di circa 11 milioni di euro.

Cifra che potrebbe essere agevolata dal decreto Crescita che vige in Italia. I rossoneri potrebbero valutare il centravanti tedesco perché Stefano Pioli avrebbe bisogno di un attaccante in vista del possibile addio di Zlatan Ibrahimovic. Werner sarebbe un profilo in grado di collocarsi su tutto il fronte d'attacco del 4-2-3-1 studiato da Pioli.

Le richieste del Chelsea per Lukaku

L'Inter sarebbe molto concentrata sulla trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku alla Pinetina dopo soltanto un anno. L'attaccante si è esposto ed ha deciso di voler lasciare il Chelsea dopo una stagione poco gratificante. I Blues avrebbero aperto alla cessione ma non avrebbero intenzione di dare il consenso al prestito.

Possibile che venga richiesta un contropartita tecnica. La squadra allenata da Tuchel apprezzerebbe calciatori come Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Difficilmente, però, Marotta e Piero Ausilio decideranno di far partire uno di questi profili per riavere l'ex centravanti del Manchester United. Lukaku pur di tornare sarebbe disposto a dimezzarsi l'ingaggio fino a 7,5 milioni di euro. Resta calda invece la trattativa che potrebbe portare Paulo Dybala alla Pinetina. L'argentino potrebbe firmare un contratto da 7 milioni piu bonus.