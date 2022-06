L'Inter è una delle grandi protagoniste dei rumors di mercato in queste prime settimane. I nerazzurri devono fare tanto in entrata, per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma qualcosa sarà fatto in uscita per finanziare, appunto, gli acquisti e soprattutto per sistemare il bilancio visto che la proprietà avrebbe chiesto un attivo di 60 milioni di euro e una decurtazione del monte stipendi del quindici per cento. Uno dei nomi più appetiti è sicuramente quello di Milan Skriniar, che piace molto a Pep Guardiola, che sarebbe pronto a tutto per cercare di portarlo al Manchester City.

Anche il Milan si sta muovendo sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli e difendere il titolo conquistato quest'anno. I rossoneri cercano rinforzi sulla trequarti e l'ultimo nome cerchiato in rosso sarebbe quello di Eljif Elmas, non considerato incedibile dal Napoli.

Guardiola preme per Skriniar

In questa sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe attuare una rivoluzione. Tanti i nomi in entrata e in uscita, con i big che non sono considerati incedibili qualora dovesse arrivare una proposta fuori mercato, come successo l'anno scorso con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Si è parlato a lungo di Alessandro Bastoni, nel mirino del Tottenham, ma anche per Milan Skriniar arrivano sirene di mercato provenienti dalla Premier League.

Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Manchester City, con Pep Guardiola che è un suo grande estimatore e da tempo prova a portarlo in Inghilterra.

Ovviamente, nel caso l'Inter si priverebbe di uno solo dei due difensori, a seconda di quale sarà la proposta più alta che arriverà in sede. A prescindere da ciò, non sarà semplice convincere la società nerazzurra.

Guardiola sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Zinchenko, che andrebbe a ricoprire il ruolo di sostituto di Perisic. Difficile che il club meneghino possa accettare, visto che accetterà di discutere della partenza dello slovacco, considerato da molti come capitan futuro, soltanto dinanzi a una proposta da almeno 70 milioni di euro.

Milan su Elmas

Il Milan è alla ricerca di rinforzi sulla trequarti in vista della prossima stagione, visto che i rossoneri vogliono alzare il livello con i vari Messias, Saelemaekers e Diaz che non convincono a pieno. Il nome finito nel mirino sarebbe quello di Eljif Elmas, che il Napoli considera cedibile. Il macedone è un jolly che ha ricoperto ogni ruolo sulla trequarti. La valutazione si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma nell'affare potrebbe entrare Ante Rebic, per uno scambio alla pari che accontenterebbe entrambi i club, visto che il croato può sostituire anche Insigne a Napoli ed è ai margini dello scacchiere di Stefano Pioli.