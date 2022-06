Il futuro di Juan Cuadrado potrebbe essere lontano dalla Juventus. Nonostante la centralità del colombiano nel progetto bianconero e nello scacchiere di Massimiliano Allegri, la sua esperienza a Torino potrebbe terminare in estate.

Infatti, tra le parti non ci sarebbe l'accordo per il rinnovo contrattuale. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, l'entourage del colombiano chiede almeno un contratto da cinque milioni di euro per continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora. A queste cifre, la Juventus potrebbe decidere di non rinnovare e puntare su altri obiettivi per puntellare le corsie esterne a disposizione di Allegri.

Si segue Molina dell'Udinese

In quest'ottica, si deve considerare il forte interesse per Nahuel Molina, esterno argentino dell'Udinese che che rappresenterebbe la vera alternativa a Cuadrado.

In caso di mancato rinnovo da parte del colombiano, l'Inter potrebbe inserirsi prepotentemente, per regalare ad Inzaghi un calciatore di assoluto affidamento, di grande esperienza e qualità.

Oltre Cuadrado, tiene banco anche la situazione legata al futuro di Mathiijs De Ligt. Il centrale olandese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus, pretendendo delle garanzie sul progetto tecnico. Le pretendenti per il numero quattro bianconero non mancano, in particolare in Premier League, dove Chelsea e Manchester United potrebbero rappresentare delle interessanti destinazioni in caso di mancato accordo tra le parti.

Juve, ritorno di fiamma per Gabriel Jesus

Oltre ai rinnovi, la Juventus lavora sul fronte acquisti per allestire una squadra capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Il riscatto di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid non sarebbe così sicuro, e per questo la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per sostituire il bomber spagnolo e rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Tra i nomi seguiti dal direttore Cherubini, tornerebbe di moda anche quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Visto l'arrivo di Erling Haaland e la possibile trattativa per Alvarez del River Plate, il numero nove verdeoro perderebbe posizioni nelle gerarchie del tecnico spagnolo, e per questo potrebbe lasciare i Citzens, per intraprendere una nuova avventura europea.

Il City non fa sconti e chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il suo attaccante.

Oltre a piste estere, la Vecchia Signora valuta anche il mercato italiano, con il nome di Luis Muriel che potrebbe risultare un'opzione per rinforzare il reparto offensivo.