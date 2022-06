La Juventus potrebbe effettuare diversi cambiamenti nella rosa durante il Calciomercato estivo. In particolare in attacco pare difficile la conferma di Moise Kean e di Alvaro Morata: per quest'ultimo l'Atletico Madrid vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo, mentre la Juventus sarebbe disposta a spendere circa 20 milioni di euro. Di conseguenza con Chiesa che potrebbe rientrare non prima di ottobre, l'unica punta certa di una conferma per la stagione 2022-2023 è Dusan Vlahovic.

La Juve potrebbe acquistare tre giocatori nel settore avanzato.

Oltre ai nomi di Angel Di Maria e Filip Kostic, circola da tempo anche quello di Gabriel Jesus, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023. La società inglese chiederebbe almeno 46 milioni di euro per il brasiliano, che ha disputato una stagione importante. La società bianconera sarebbe in vantaggio sull'Arsenal per l'acquisto del brasiliano non tanto per motivi economici quanto sportivi: infatti il giocatore preferirebbe giocare la Champions League e non l'Europa League, competizione in cui sarà impegnata la società londinese.

Il brasiliano Gabriel Jesus potrebbe trasferirsi alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Gabriel Jesus. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Manchester City e ha un prezzo di mercato di circa 46 milioni di euro.

Una somma importante, che la Juventus potrebbe ricavare dalla cessione di diversi giocatori. Potrebbero partire Adrien Rabiot, Arthur Melo oltre a Weston McKennie. Il francese potrebbe trasferirsi al Manchester United per circa 20 milioni di euro, mentre le cessioni del brasiliano e dell'americano potrebbero garantire ciascuna circa 40 milioni di euro.

La Juventus sarebbe in vantaggio sull'Arsenal, altra società interessata a Gabriel Jesus, perché gli inglesi rispetto ai bianconeri non giocheranno la Champions League. Il brasiliano preferirebbe infatti giocare la massima competizione europea.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri attaccanti, in particolare cerca un vice Vlahovic che possa anche supportare l'attuale titolare bianconero in diverse occasioni durante la stagione.

Il preferito sembra essere Giovanni Simeone, che ha disputato una stagione importante con il Verona, che potrebbe non riscattarlo dal Cagliari. Il suo prezzo di mercato è di circa 15-20 milioni di euro.

Piace anche Luis Muriel, in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Atalanta: con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bergamasca.