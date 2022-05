Uno degli snodi cruciali per il mercato estivo della Juventus è rappresentato dalla conferma o meno di Alvaro Morata, che non è stato ancora riscattato dall'Atletico Madrid e potrebbe salutare i colori bianconeri a fine anno, vista la differenza che ci sarebbe fra domanda e offerta. La Vecchia Signora è quindi alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto come alternativa a Dusan Vlahovic, ma anche rappresentare una spalla per il bomber serbo.

Idea Muriel per l'attacco della Juventus

Tra i profili valutati dai bianconeri ci sarebbe anche quello che porta al nome di Luis Muriel, attaccante colombiano in forza all'Atalanta, che complice vari infortuni non è riuscito a incidere in questa stagione secondo le aspettative.

L'ex Lecce ed Udinese potrebbe così di lasciare Bergamo, per provare una nuova esperienza. Il club di Percassi non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per il suo numero 9, il quale sarebbe nel mirino anche dell'Inter, ma soprattutto del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Un altro nome che ritorna in auge per la Juventus è quello di Arkadiusz Milik, che prima del suo passaggio al Marsiglia era stato proprio accostato ai bianconeri. Dopo un'ottima stagione sotto la gestione di Sampaoli, il bomber polacco potrebbe ritornare in Italia per riprendersi la sua rivincita dopo aver lasciato Napoli. Sull'ex numero 9 partenopeo ci sarebbe pure l'attenzione del Milan, che dopo Origi vorrebbe completare il reparto offensivo.

Più sullo sfondo idee di grande esperienza come Olivier Giroud e Edin Dzeko, piste che eventualmente potrebbero scaldarsi alla fine del mercato.

Juve: sfuma Perisic, il croato vicinissimo al Tottenham

Intanto, la Juventus deve alzare bandiera bianca nella corsa per Ivan Perisic.

A quanto pare il croato ha scelto la Premier League e sarebbe pronto a firmare con il Tottenham di Antonio Conte, che dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League al fotofinish, si prepara a una stagione da grande protagonista, con l'obiettivo di lottare per il titolo.

Gli Spurs per il croato hanno superato la concorrenza dei bianconeri e dell'Inter che nelle ultime ore aveva provato un rilancio per il rinnovo da 5 milioni di euro a stagione, senza successo.

Adesso la Juventus potrebbe fiondarsi su Filip Kostic, esterno serbo che in questa stagione si è reso grande protagonista con la maglia dell'Eintracht di Francoforte. Il club tedesco chiede almeno 15 milioni di euro per il giocatore