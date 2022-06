La permanenza di Lautaro Martinez e le possibili trattative per Paulo Dybala e Romelu Lukaku, mettono in bilico il futuro di Edin Dzeko. Dopo un'ottima stagione con la maglia nerazzurra, il bomber bosniaco potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura per essere centrale in un nuovo progetto.

Inter, Dzeko nel mirino della Fiorentina

Infatti, con i possibili arrivi della Joya e dell'attaccante belga, la posizione di Dzeko non sarebbe quella di primo piano, ma di un rincalzo di grande esperienza: ecco perchè la sua esperienza a Milano potrebbe terminare durante questa sessione di Calciomercato.

Sull'ex numero nove della Roma, ci sarebbe il forte interesse della Fiorentina di Rocco Commisso, che dopo l'addio di Vlahovic, è a caccia di un bomber di grande esperienza e spessore per affrontare al meglio le tante competizioni ed il cammino in Conference League. L'Inter potrebbe favorire la cessione dell'attaccante bosniaco di fronte ad un piccolo indennizzo.

Discorso simile anche per Joaquin Correa, che a differenza di Dzeko, arriva da una stagione deludente. L'investimento da quasi 35 milioni di euro non ha pagato, e per questo il Tucu potrebbe lasciare Milano e il suo allenatore Simone Inzaghi, che lo ha voluto fortemente durante l'esperienza sulla panchina nerazzurra.

Sul fantasista argentino, ci sarebbe l'interesse di alcuni club spagnoli, in particolare del Siviglia che vorrebbe riportarlo al Sanchez Pizjuan, e soprattutto il Valencia del neo tecnico Gennaro Gattuso, a caccia di calciatori importanti per riportare il club nelle posizioni di vertice.

Chi invece è sicuro di lasciare Milano sono Alexis Sanchez ed Andrea Pinamonti. Il Nino Maravilla è nel mirino del Galatasaray, mentre il giovane attaccante italiano è nel mirino di molti club italiani, in particolare del Monza pronto ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro.

Inter, possibile interesse dell'Arsenal per Lukaku

Il futuro di Edin Dzeko è strettamente collegato a quello di Romelu Lukaku, che vorrebbe ritornare all'Inter dopo la parentesi poco felice al Chelsea.

Sull'attaccante belga, non ci sarebbe solo l'interesse dei nerazzurri: infatti, sulle tracce del Big Rom ci sarebbe anche l'Arsenal di Arteta, che dopo la beffa per la mancata qualificazione in Champions League, sarebbe disposta ad un sacrificio importante per puntellare l'attacco, visto l'addio del totem Lacazette.

I Gunners potrebbero effettuare un'offerta superiore a quella dei nerazzurri, che chiedono un prestito oneroso con un possibile riscatto attorno agli 80 milioni di euro. L'Inter però potrebbe giocarsi la carta Denzel Dumfries, nel mirino proprio del Chelsea per puntellare le corsie a disposizione del tecnico Thomas Tuchel.