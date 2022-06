De Ligt sarebbe dubbioso nel rinnovare il contratto con la Juventus anche a causa delle lusinghe che avrebbe ricevuto da Ten Hag, il nuovo allenatore del Manchester United.

De Ligt sarebbe attenzionato dal Manchester United di Ten Hag

Il rinnovo di de Ligt è uno degli argomenti caldi in casa Juventus. Il giovane calciatore olandese starebbe discutendo con la compagine bianconera per prolungare la sua permanenza ed il dialogo tra le parti si sarebbe arenato per diverse ragioni. L'entourage del calciatore, infatti, vorrebbe abbassare la clausola della rescissione automatica, ad ora fissata a 120 milioni di euro.

Inoltre, secondo quanto trascritto dalla Gazzetta dello Sport, dietro alle perplessità del ventiduenne ci sarebbe anche il nuovo Manchester United di Ten Hag. Il neo allenatore dei Red Devils vorrebbe innestare nella compagine inglese alcuni elementi dell'Ajax e per questo starebbe pressando de Ligt per fargli cambiare casacca. Lo stesso calciatore classe '99, in un'intervista rilasciata in patria nella giornata di ieri, ha confessato di meditare attentamente al suo futuro: "Guardo sempre a ciò che è meglio per me. Il quarto posto consecutivo per due volte non basta, dovremo migliorare perché la Juventus è un club che vuole e deve sempre vincere. Dal punto di vista personale, questa è stata la mia miglior stagione.

La società me lo ha confermato, con gli infortuni di Bonucci e Chiellini ho avuto la possibilità di dimostrare il mio valore".

Juventus, per il centrocampo osservato Carlos Soler del Valencia

Pogba potrebbe essere il primo colpo a centrocampo della Juventus, che tuttavia, starebbe osservando altri profili per il reparto di mediana.

Il nome accostato ai bianconeri nelle ultime ore, risulterebbe essere quello di Carlos Soler. Il giocatore classe '97 andrà in scadenza di contratto con il Valencia nel prossimo 2023 e visto che le parti non sembrerebbe esserci spazio per un rinnovo, la compagine spagnola vorrebbe venderlo per non rischiare di perderlo successivamente a parametro zero.

Il suo costo si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro ed oltre alla Juventus, per Soler, si sarebbero palesate il Barcellona, che attualmente verrebbe indicata come la squadra più vicina al giocatore, e l'Atletico Madrid.

Attacco Juventus, piacerebbe Asensio

La prima scelta della Juventus per l'attacco risulterebbe essere Angel Di Maria, ma per l'argentino, si starebbe inserendo il Barcellona. I media spagnoli, dunque, testimonierebbero di un interesse da parte della compagine piemontese nei confronti di Marco Asensio, fantasista del Real Madrid che potrebbe finire sul banco dei sacrificabili indicati da Florentino Perez.