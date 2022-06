Nelle ultime ore si starebbe profilando una possibile suggestione per l'attacco bianconero: infatti, la Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione di Neymar, campione brasiliano che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Dopo il rinnovo a cifre stratosferiche di Mbappè, il presidente dei parigino Al-Khelaifi avrebbe confermato la possibilità di cedere qualche calciatore di grande spessore per reinvestire sui giovani e tra questi, ci sarebbe proprio Neymar.

L'operazione resterebbe molto complicata sia per l'ingaggio altissimo che percepisce "o Ney" al Parco dei Principi, sia per la fortissima concorrenza che potrebbe essere in caso di suo addio da Parigi.

Per questo, se Neymar resta solo una sogno per l'attacco, la Vecchia Signora sta lavorando su obiettivi più concreti come Angel Di Maria, che nei prossimi giorni dovrebbe dare una risposta definitiva: la Juventus avrebbero messo sul piatto un contratto importante, di un anno a sette milioni di euro per convincere El Fideo a sposare il progetto di Allegri.

Juve, nuova offerta per Cambiaso

Oltre a profili di grande esperienza e personalità, la Juventus lavora anche per acquistare giovani di grandi prospettiva.

Va in quest'ottica, il forte interesse per Andrea Cambiaso, talentuoso esterno del Genoa. Secondo le ultime notizie di Calciomercato, i bianconeri avrebbero effettuato una nuova offerta da due milioni di euro più il cartellino di alcuni giocatori per convincere il Grifone che ne chiede almeno 10 per lasciar partire il suo esterno.

I problemi arrivano anche dalla concorrenza di altri club italiani: oltre l'Inter, c'è da segnalare il forte interesse dell'Atalanta di Gasperini, che con l'addio di Gosens a gennaio e le possibili cessioni di Hateboer e Maelhe, vorrebbe rifarsi il look sulle corsie laterali, fondamentali per il gioco della Dea.

Per la corsia destra, resta in auge la candidatura di Molina, esterno dell'Udinese che viene valutato 25-30 milioni di euro.

Juve, interesse del Monza per Miretti

Tutti pazzi per Fabio Miretti. Dopo essersi conquistato un discreto spazio nella seconda parte di stagione, il talentuoso centrocampista della Juventus sarebbe nel mirino di diversi club italiani.

Oltre al forte interesse del Lecce, si sarebbe fatto avanti il Monza, che dopo aver puntellato la difesa con l'acquisto di Ranocchia, vorrebbe rinforzare anche la mediana. Il club brianzolo avrebbe chiesto il calciatore in prestito: la palla passa adesso alla Juventus e soprattutto a Massimiliano Allegri, che dovrà decidere il futuro del talento italiano.