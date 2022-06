Migliorare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in quello Europeo. E' questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare le richieste del proprio allenatore.

Come è risaputo, uno degli obiettivi dei rossoneri è quello di aumentare la qualità della trequarti a disposizione di Pioli, visto il mancato apporto di Brahim Diaz nella seconda parte di stagione. Sono tanti i profili seguiti da Maldini e Massara: oltre Zaniolo della Roma, il Diavolo starebbe seguendo anche il profilo di Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo che si è ritagliato uno spazio importante durante la gestione targata Dionisi.

Il club neroverde è una bottega cara e valuta il suo numero 18 almeno 30-40 milioni di euro. Su Raspadori, non ci sarebbe solo il Milan: infatti, resta da prendere in considerazione l'interesse della Juventus che in caso di mancato accordo con Di Maria, potrebbe virare sul giovane calciatore del Sassuolo.

Un possibile addio di Raspadori è inoltre legato alle altre cessioni in casa neroverde: infatti, in caso di addio di Scamacca e Berardi, sarebbe difficile immaginare una cessione anche di Raspadori, per non depotenziare quanto di buono fatto dalla società neroverde in queste ultime stagioni.

Oltre a piste italiane, il Diavolo tiene d'occhio anche profili internazionali come Noa Lang del Brugges e Marco Asensio del Real Madrid, che potrebbero rappresentare delle operazioni meno costose rispetto a quelle di Zaniolo e Raspadori.

Milan, il possibile contratto di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di continuare la sua esperienza in rossonero. Dopo la conquista dello Scudetto, il totem svedese si è sottoposto ad un intervento al ginocchio che lo terrà lontano dai campi di calcio per circa 6-7 mesi. In quest'ottica è da considerare l'imminente arrivo di Divock Origi dal Liverpool.

Nonostante ciò, Ibra sarebbe intenzionato a continuare nonostante il brutto infortunio. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il suo rinnovo sarebbe legato alle presenze, con bonus che scatterebbero in caso di un determinato numero di reti. Un'ottima mossa da parte del club rossonero, con Ibra pronto a recitare ancora un ruolo importante nel Milan di Pioli.

Oltre al rinnovo del totem svedese, il Diavolo sta lavorando anche ad altri rinnovi importanti come quelli di Tomori e Kalulu, perni fondamentali della retroguardia, e quello di Bennacer che con l'addio di Kessie, ricoprirà un ruolo ancora più importante nel centrocampo di Pioli.

Infine, resta quello di Rafael Leao, uomo da cui ripartire per restare ai vertici del campionato.