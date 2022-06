Puntellare le rispettive rose con acquisti importanti per puntare alla qualificazione alla prossima Champions League. È questo l'obiettivo comune di Roma e Lazio, che stanno lavorando sul fronte mercato, per accontentare Mourinho e Sarri, così da recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Serie A.

Partiamo con i giallorossi, che dopo aver bloccato Matic, si prepara ad un altro acquisto importante per la mediana. Infatti, la dirigenza romanista vorrebbe riportare alla casa base Davide Frattesi, centrocampista italiano che in questa stagione si è ritagliato uno spazio importante nel Sassuolo di Dionisi.

Dopo l'interesse di Inter e Juventus, la Roma sarebbe in pole per accaparrarsi le prestazioni del giovane centrocampista, che viene valutato almeno 30 milioni di euro dal club neroverde. Infatti, i giallorossi vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Afena Gyan o Volpato, per abbassare le richieste cash del Sassuolo.

Non solo il centrocampo. La dirigenza giallorossa sta lavorando anche per regalare un esterno destro a Josè Mourinho, che possa così alternarsi con Kardstorp. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Thiago Pinto, ci sarebbe quello di Zerik Celic, esterno turco in forza al Lille. Stando alle ultime notizie, i giallorossi sarebbero pronti ad un'offerta di 7 milioni più bonus per chiudere la trattativa, mentre il club francese chiede almeno 10 milioni di euro.

Infine, questione vice Abraham. Resta in auge la candidatura di Marko Arnautovic, che si è reso protagonista con la maglia del Bologna. Sull'attaccante austriaco, ci sarebbe il forte interesse della Juventus.

Lazio, interesse per Vicario, possibile permanenza di Savic

Grande stagione all'Empoli per Guglielmo Vicario, tra i migliori portiere dello scorso campionato di Serie A.

Grazie alle grandi prestazioni con la formazione di Andreazzoli, il giovane portiere italiano è seguito da diverse top club italiani, tra cui la Lazio. Vista la partenza di Strakosha e l'infortunio di Carnesecchi, che sarebbe uno degli obiettivi per la porta, il club biancoceleste avrebbe deciso di virare fortemente su Vicario, che è stato appena riscattato dall'Empoli per otto milioni di euro dal Cagliari.

La Lazio potrebbe così decidere di affondare sul talentuoso portiere italiano: il club biancoceleste deve però battere la concorrenza della Fiorentina, molto interessata all'estremo difensore.

Per quanto concerne le manovre a centrocampo, tutto gira attorno alla possibile permanenza di Sergej Milinkovic-Savic, che in questa stagione è stato decisivo per le sorti dei biancocelesti. Nonostante l'interesse di molti club europei, la Lazio non fa sconti e chiede almeno 80 milioni di euro per lasciar partire il Sergente. Per questo, non è scontata la sua permanenza alla corte di Maurizio Sarri, che lo ritiene una pedina fondamentale nel suo 4-3-3. Per questo, il sacrificato a centrocampo potrebbe essere Luis Alberto, che potrebbe ritornare in Spagna.

Infine, concludiamo con l'attacco. La società starebbe lavorando per regalare a Sarri un'alternativa a Ciro Immobile. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Igli Tare, ci sarebbe anche quello del Cholito Giovanni Simeone, autore di una grande stagione con il Verona che lo ha riscattato dal Cagliari. Sul bomber argentino, valutato tra i 15-20 milioni di euro, ci sarebbe l'interesse della Juventus.