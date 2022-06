Sono giorni febbrili quelli che stanno vivendo i tifosi rossoneri in attesa di sapere le mosse ufficiali di mercato da parte della dirigenza del Diavolo: i dirigenti Massara e Maldini sono seduti in più tavoli ed in queste settimane avrebbero avviato più trattative che potrebbero vedere la luce nei prossimi giorni.

Nelle ultime ore ci sarebbe un interesse da parte della dirigenza rossonera per Antony dell’Ajax, che potrebbe rappresentare un grande colpo a sorpresa. In fase di decisione ci sarebbe anche il futuro di Tommaso Pobega.

Un giovane brasiliano per l’attacco

È rimbalzata nelle ultime ora la voce secondo cui la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su un gioiellino dell’Ajax: l’esterno brasiliano Antony, infatti, avrebbe convinto dirigenza e tecnico a puntare su di lui per la prossima stagione. L’attaccante classe 2000 ha un valore di mercato intorno ai 35 milioni di euro, ma secondo le ultime notizie il Manchester United avrebbe formulato già un’offerta al club olandese per un valore superiore ai 40 milioni di euro. La dirigenza rossonera non vorrebbe partecipare ad aste, ma nelle prossime ore potrebbe piazzare un’offerta decisiva per l’acquisto dell’esterno offensivo brasiliano, anche superiore ai 40 milioni di euro senza poi, eventualmente, rilanciare ancora.

Antony ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia dell’Ajax con 12 reti realizzate e 10 assist sfornati in tutta la stagione e per questo motivo i top club europei si sono mossi per garantirsi le sue prestazioni per il futuro. Il tecnico Pioli sarebbe entusiasta di allenare un classe 2000, soprattutto in ottica futura, per questo motivo la società rossonera sta lavorando per concludere al meglio la trattativa.

Possibili nuovi fondi dalla cessione di Pobega

Il centrocampista del Milan, che ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Torino, farà rientro a Milanello al termine di questo mese, quando il suo prestito finirà. Il classe ’99 Tommaso Pobega, però, potrebbe non rimanere a lungo a Milano, visto l’interesse di molti club per il giovane centrocampista italiano.

Se Pioli dovesse confermare la sua volontà di non servirsi del centrocampista nemmeno per la prossima stagione, allora la dirigenza rossonera potrebbe accettare una delle tante offerte arrivate per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il centrocampista italiano ha disputato un’ottima stagione col Torino, garantendo solidità al centrocampo e non facendosi mancare inserimenti vincenti in fase offensiva. Ma se non dovesse entrare nei progetti futuri del Milan, allora i soldi ricavati da una sua eventuale cessione potrebbero essere utilizzati per acquistare almeno uno dei calciatori presenti nella lista dei dirigenti rossoneri.