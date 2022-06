Il rinnovo di Mattia De Sciglio con la Juventus potrebbe arrivare tra alcuni giorni, forse anche in questa settimana.

In casa Juve si inizia a programmare il futuro e non tiene banco solo la questione legata alle trattative con Pogba e con Di Maria, ma anche la questione dei rinnovi: dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi a parametro zero, la Vecchia signora avrebbe infatti deciso di puntare ancora sul jolly di Massimiliano Allegri, Mattia De Sciglio.

Juventus, rinnovo ad un passo per De Sciglio

La Juventus e Mattia De Sciglio, 29 anni, sembrano vicinissimi alla stretta di mano sul rinnovo contrattuale: si dovrebbe trattare di un contratto a cifre più basse dell'attuale.

Il terzino si appresta a firmare un contratto che lo legherà alla Juventus fino al giugno 2025, con un ingaggio annuo di circa 1,7 milioni, un taglio importante rispetto ai 3 milioni annui percepiti attualmente.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha sempre ritenuto molto utile il calciatore per le dinamiche della partita, per le sue caratteristiche di jolly versatile da utilizzare anche a partita in corso.

Calciomercato Juventus: in attesa della altre mosse importanti

Alla Continassa si respira aria di trepidazione per questa sessione di Calciomercato che sta per cominciare.

Dopo aver visto partire Paulo Dybala i tifosi si aspettano colpi di mercato importanti, per far tornare la Juve a primeggiare in Italia e in Europa.

Per Paul Pogba non sembrano esserci troppi dubbi: il francese sembra aver scelto definitivamente il ritorno alla Juventus dopo sei anni dalla sua partenza. Anche Angel Di Maria, pare a un passo dal vestire la maglia bianconera: le prossime ore sarebbero decisive, le parti devono accordarsi però sulla durata del contratto. Secondo alcuni rumors il giocatore vorrebbe un accordo annuale, mentre il club gli vorrebbe offrire un biennale anche per sfruttare il Decreto Crescita.

Si tratterebbe di due colpi che andrebbero a rinforzare in modo significativo il centrocampo e il settore avanzato, dove nelle ultime stagioni la Juventus ha avuto non pochi problemi. Soprattutto sono mancati i gol dai centrocampisti, il più prolifico quest'anno (con 4 reti in 29 presenze) nonostante l'infortunio è stato l'americano Weston [VIDEO]McKennie. Con gli eventuali innesti di Pogba e Di Maria il tecnico livornese spera di risolvere una volta per tutte la sterilità offensiva del centrocampo bianconero.