Sono ore calde, non solo climatiche, quelle che stanno attraversando i tifosi del Milan in attesa di notizie dal calciomercato. Una notizia che potrebbe scuotere l’ambiente rossonero è giunta in queste ore dall’Inghilterra, con il Chelsea che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 90 milioni di euro per acquistare due gioielli rossoneri: Theo Hernandez e Kalulu.

Lo scarso budget messo a disposizione dalla società per il mercato estivo, potrebbe spingere la dirigenza rossonera quantomeno a valutare la proposta del club inglese, in quanto tutti i soldi che arriveranno da eventuali cessioni saranno immediatamente reinvestiti proprio nella sessione di mercato ormai alle porte.

I numeri di Hernandez e Kalulu

Nella stagione appena trascorsa il terzino sinistro del Milan ha dimostrato, ancora una volta, il suo immenso valore, dando un forte contributo anche in fase offensiva, con molti strappi alcune volte imprendibili. A conferma di quanto scritto, è arrivato pochi giorni fa il riconoscimento come migliore rete dell’anno proprio per Hernandez, per quella fantastica cavalcata contro l’Atalanta che ha chiuso la partita. Con 5 reti e 6 assist il terzino francese classe ’97 è sicuramente uno dei più forti esterni nel panorama europeo ed anche per questo il Milan non vorrebbe farlo partire. Di fronte ad un’offerta intorno ai 60 milioni di euro, però, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di vendere uno dei suoi gioielli e puntare qualche altro obiettivo.

Discorso simile per Kalulu, anche se il classe 2000 si è messo in mostra nella seconda parte della stagione ed il suo valore sembrerebbe essere destinato a crescere nei prossimi anni, facendo si che la dirigenza rossonera possa decidere di tenerselo stretto e puntare su di lui per il futuro, magari con un ritocco al contratto che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Una doppia uscita che potrebbe far male

Se la società rossonera dovesse dare il via libera per l’uscita di Hernandez e Kalulu lo farebbe solo ed esclusivamente per un’offerta superiore ai 90 milioni di euro, altrimenti con molta probabilità il club rossonero continuerà a tenersi stretti i suoi gioielli. Ma se dovessero partire entrambi verrebbero a mancare due delle pedine difensive più preziose della passata stagione ed essendo sfumato nelle scorse ore anche uno degli obiettivi principali in difesa (Botman andrà al Newcastle), la difesa rossonera potrebbe risentirne parecchio e ciò costringerebbe la dirigenza rossonera ad attivarsi prontamente per trovare dei rinforzi di livello.

La cosa certa è che i due difensori francesi partiranno solo davanti ad un’offerta importante, altrimenti il Diavolo ha tutte le intenzioni di puntare ancora su entrambi i giovani talenti per tutta la durata del loro contratto ed oltre.