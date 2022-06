Il Milan è al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. La priorità sarebbe quella di potenziare la trequarti per dare modo a Stefano Pioli rinforzare il suo 4-2-3-1. Nel mirino ci sarebbero Marco Asensio del Real Madrid, Charles De Ketelaere del Bruges e Hamed Traorè del Sassuolo. In uscita, i dirigenti rossoneri potrebbero valutare le offerte che arriverebbero per due pezzi pregiati come Theo Hernandez e Kalulu, i quali sarebbero finiti nel mirino del Chelsea.

Il Milan sarebbe sulle tracce di Asensio del Real Madrid

Il Milan avrebbe pensato a Marco Asensio come rinforzo per la prossima stagione.

Il ragazzo del Real Madrid potrebbe giocare su tutto il fronte offensivo ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. Lo stipendio da circa 6 milioni di euro sarebbe un ostacolo per i rossoneri che, visti i buoni rapporti con il club di Florentino Perez, potrebbero offrire al ribasso puntando anche sul decreto Crescita.

De Ketelaere e Traorè per il centrocampo di Pioli

Il secondo nome che circola è quello di De Ketelaere del Bruges, che oltre ai rossoneri piacerebbe molto anche ad altri club europei. La valutazione del ragazzo sarebbe di circa 40 milioni di euro però i dirigenti milanesi potrebbero far leva sulla volontà del calciatore che gradirebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.

Un altro nome che circola è quello di Hamed Traorè. Il calciatore del Sassuolo è in grado di giocare come esterno, ma anche come mezzala e avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. I due club potrebbero mettere in piedi un'operazione fondata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Chelsea sui due gioielli del Milan

Il Chelsea avrebbe bisogno di puntellare la difesa dopo l'addio di Rudiger. Nel mirino ci sarebbe Pierre Kalulu del Milan, che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

I Blues, sotto richiesta del tecnico Thomas Tuchel, potrebbero essere interessati anche a Theo Hernandez per rinforzare la corsia mancina.

Il ragazzo ex Real Madrid avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe dunque mettere sul piatto circa 75 milioni di euro per assicurarsi l'intero pacchetto di calciatori.

Leao valuta il rinnovo

Dovrebbe essere, intanto, confermata la permanenza di Rafael Leao. Il talento portoghese avrebbe deciso di rimanere a Milano dopo aver vinto lo scudetto e potrebbe accettare di prolungare il suo rapporto con i rossoneri fino al 2027. Nel contratto si potrebbe aggiungere anche una clausola rescissoria dal valore molto elevato.