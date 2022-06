L’ambiente rossonero è in agitazione per le notizie relative al mercato estivo ormai alle porte, che dovrà far uscire allo scoperto le intenzioni di dirigenza e società su acquisti e cessioni da effettuare già all’inizio del prossimo mese. La lista di appuntamenti sul tavolo della dirigenza è molto lunga, ma la strada sembra essere tracciata soprattutto per quanto riguarda Saelemaekers che è stato messo sul mercato. Il giocatore aveva un valore di mercato molto più basso quando è arrivato al Milan, rispetto a quello attuale. Al suo posto, con ogni probabilità, si punterà su Noa Lang, ma il sogno della dirigenza rossonera è quello di arrivare a Darwin Nunez.

Possibili cambiamenti sulla fascia destra

Alexis Saelemaekers potrebbe essere sacrificato dal Milan per poter investire sul mercato un bel gruzzoletto: l’esterno belga non ha inciso particolarmente in questa stagione, ma è sempre stato a disposizione di Pioli che lo ha utilizzato in quasi tutte le partite della stagione. Il suo valore di mercato è più che raddoppiato dal suo arrivo al Milan e potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. La cifra ricavata dalla cessione del belga classe ’99 potrebbe essere subito reinvestita per l’acquisto di Noa Lang. L’esterno offensivo olandese è attenzionato dalla dirigenza rossonera ormai da parecchio tempo e gli 8 gol e soprattutto i 15 assist stagionali hanno fatto crescere il suo valore e l’interesse del Diavolo.

Nelle prossime settimane, dunque, si potrebbe assistere ad un rapido cambio sulla fascia destra del Milan, con Saelemaekers in uscita ed il giovane olandese Noa Lang che prenderebbe il suo posto, pronto a servire a suoi compagni in fase realizzativa.

Il club rossonero vorrebbe puntare su una punta di peso

Il Diavolo sembra essere uscito allo scoperto ed a breve potrebbe formulare un’offerta importante al Benfica per l’acquisto del suo giovane attaccante Darwin Nunez.

L’attaccante uruguaiano ha realizzato oltre 30 gol in questa stagione e ha un valore di mercato intorno ai 50 milioni di euro, ma il Milan potrebbe decidere di investirli puntando sulla sua giovane età, consapevole del fatto che Nunez potrebbe avere grandi margini di crescita e incidere notevolmente sul campionato italiano.

Già nelle prossime ore la dirigenza rossonera potrebbe incontrare il club portoghese e imbastire una trattativa per portare a Milanello il giovane attaccante uruguaiano. Con Giroud, Ibra e Nunez, Stefano Pioli avrebbe un terzetto intercambiabile di colossi, così da poter disputare al meglio tutte le competizioni che il Milan è chiamato ad affrontare per la stagione 2022/2023 ormai alle porte.