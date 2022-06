Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e recitare un ruolo importante in Europa. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da giocare un'altra stagione a grandi livelli.

Tassello fondamentale per il mercato estivo è legato al ruolo del trequartista. Viste le difficoltà di Diaz, con Pioli che nella seconda parte di stagione ha dovuto adattare calciatori come Kessie e Krunic, l'acquisto di un grande trequartista sarà fondamentale per il prosieguo del progetto.

Con il cambio di società, gli scenari potrebbero cambiare con il Milan pronto a colpi di alto profilo. Tra i profili seguiti in questo ruolo, il sogno sarebbe Bruno Fernandes, campione portoghese del Manchester United, che però potrebbe lasciare Old Trafford in questa sessione estiva di Calciomercato. Infatti, l'ex Udinese e Sampdoria potrebbe esser soggetto alla vera e propria rivoluzione del neo tecnico Ten Haag: infatti, nonostante la grande qualità e importanza del numero 18, la sua permanenza non è così scontata.

La trattativa resta comunque molto complicata, visto il contratto fino al 2026, e soprattutto le richieste dello United che chiede almeno 80 milioni di euro per intavolare una possibile trattativa.

Per questo, il Milan si sta muovendo per profili meno importanti dal punto di vista economico e guarda anche in Italia: il primo nome sulla lista è quello di Nicolò Zaniolo, talento della Roma. Il club giallorosso non ha intenzione di cedere il calciatore, e solo di fronte ad un'offerta da 45-50 milioni di euro, potrebbe decidere di prendere in considerazione una possibile cessione.

Milan, le richieste di Leao per il rinnovo

Oltre ad acquisti importanti, che possano aumentare la qualità dell'organico a disposizione di Pioli, il Milan deve necessariamente blindare i suoi big che hanno avuto un ruolo fondamentale nello conquista del Tricolore.

Tra questi, c'è sicuramente Rafael Leao: il talento portoghese e il club rossonero starebbero intavolando una trattativa per il rinnovo contrattuale, con un adeguamento del contratto.

L'agente del calciatore, Jorge Mendes, vorrebbe aumentare sensibilmente lo stipendio del proprio assistito, portandolo da 4,5 milioni di euro a 7. Cifre che denota la grande crescita del calciatore ma anche le numerose offerte che potrebbero arrivare per il portoghese.

In particolare, attenzione al forte interesse del Manchester City di Pep Guardiola, ma soprattutto del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dopo la conquista della Champions, vuole confermarsi anche nella prossima stagione attraverso un mercato galactico.