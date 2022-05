Mantenere tutti i big della rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli per dare continuità al progetto. È questo l'obiettivo del Milan, che dopo aver conquistato lo Scudetto sta lavorando sul fronte mercato per riconfermarsi in Italia e ritagliarsi uno spazio importante anche in una competizione affascinante come la Champions League.

Milan, Leao sarebbe nel mirino del Real Madrid

Tra i grandi trascinatori della vittoria del Tricolore c'è sicuramente Rafael Leao, che grazie ai suoi 11 gol ed 11 assist, ha contribuito in maniera sensibile alla grande cavalcata del Diavolo verso la conquista del campionato.

Le grandi prestazioni del talento rossonero non sono passate inosservate, soprattutto in Spagna.

Dopo aver perso Kylian Mbappè, che ha rinnovato a cifre astronomiche con il Paris Saint Germain, sul gioiello portoghese ci sarebbe il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dopo aver vinto la Liga e aver conquistato la finale di Champions League, è pronto a confermarsi nella prossima stagione, rinforzando il reparto offensivo. L'obiettivo dei Merengues è quello di completare il tridente con Vinicius e Benzema, con un acquisto di grande caratura.

Il Milan non fa sconti e vorrebbe trattenere Leao: infatti, il Diavolo starebbe lavorando sul rinnovo del portoghese, che presenterebbe una clausola da 150 milioni di euro.

Il Real potrebbe così far recapitare un'offerta attorno ai 50-60 milioni di euro più i cartellini di qualche giocatore per abbassare le richieste del Milan. In particolare, i Merengues potrebbe offrire quello di Marco Asensio, trattato dai rossoneri per puntellare la trequarti a disposizione di Pioli.

Milan, la concorrenza del Napoli su Berardi

Oltre a mantenere i giocatori migliori, il Milan vorrebbe rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, soprattutto sulla trequarti.

Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Domenico Berardi, esterno italiano che ha recitato un ruolo importante nel campionato del Sassuolo di Dionisi.

Le prestazioni dell'esterno neroverde hanno attirato l'interesse di molti top club italiani, tra cui il Milan.

La società nerazzurra deve però scontrarsi con le richieste del club neroverde, che chiede almeno 45 milioni di euro per Berardi. Inoltre, non ci sarebbero solo i rossoneri sul trequartista del Sassuolo.

Infatti, attenzione all'inserimento ed alla concorrenza del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che dopo aver perso Insigne, potrebbe decidere di fare un investimento importante per regalare a Spalletti un calciatore che possa far fare il salto di qualità e lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto.