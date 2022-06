La Juventus, in queste settimane, ha deciso di rompere gli indugi dal farsi avanti per Paul Pogba. I bianconeri hanno incontrato il suo entourage per cercare di trovare un accordo. Le cose starebbero andando per il verso giusto e il ritorno a Torino di Paul Pogba si starebbe avvicinando. Proprio di un possibile ritorno in bianconero del francese ne ha parlato Alessandro Del Piero: "Sarebbe meraviglioso per la Juventus, sicuramente", queste parole le parole di Pinturicchio a ESPN. Per l'ex capitano della Juventus il ritorno di Paul Pogba sarebbe utile per Dusan Vlahovic: "Rinforzerebbe soprattutto la parte di campo in cui c'è più bisogno, per assistere Vlahovic ma anche per proteggere la difesa".

Parla Del Piero

Nella passata stagione uno dei talloni d'Achille della Juventus è stato sicuramente il centrocampo. La mediana bianconera ha spesso faticato nel costruire gioco e soprattutto i giocatori presenti in rosa non hanno una grande predisposizione al gol. Per questo motivo, Massimiliano Allegri vorrebbe un centrocampista di qualità e che possa segnare anche un decina di gol. Proprio a questo identikit corrisponde il nome di Paul Pogba. Il suo ritorno a Torino sarebbe caldeggiato da Massimiliano Allegri che vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo. Di un possibile ritorno del francese a Torino ne ha parlato anche Alessandro Del Piero: "Se vuoi andare in un club dove ti amano devi tornare alla Juve".

Dunque, per Pogba sarebbe un ritorno a casa e soprattutto sarebbe la grande stella della squadra. Il francese sarebbe il fulcro non solo del gioco ma anche del progetto di Massimiliano Allegri. Per questo motivo, alla fine preferiresti tornare a Torino piuttosto che andare a guadagnare cifre superiori. Però, come ha sottolineato lo stesso Del Piero le responsabilità per il francese saranno maggiori rispetto alla sua prima avventura alla Juventus: "Ora deve essere lui il giocatore da seguire, ha un'altra".

I tifosi aspettano il ‘Pogback’

In questi giorni i tifosi della Juventus stanno aspettando con trepidazione notizie sul ritorno di Paul Pogba. Ma i sostenitori juventini ancora aspettare perché le parti starebbero ancora trattando. Infatti, la Juventus ha fatto la sua offerta, Paul Pogba, dal canto suo, ha dato il suo senso al trasferimento ma chiaramente bisogna continuare a trattare.

Una volta che tutti i dettagli saranno stati limitati potrà arrivare l'eventuale annuncio ufficiale. Dunque, sapere al momento non è ancora possibile con quando certezza arriverà la fumata bianca anche se le cose vanno avanti con maggiore fiducia ei tifosi aspettano il tanto atteso Pogback.