Terminato il campionato di Serie A con la vittoria del Milan guidato da Stefano Pioli, è tempo di bilanci anche per i calciatori, che hanno recitato un ruolo da protagonista nel campionato italiano, e che si sono distinti con le rispettive maglie.

Per questo, come ogni stagione, il sito Opta stila la top 11 del campionato italiano, partendo dal modulo che è il il 4-3-3.

Per quanto riguarda il portiere, non poteva mancare Mike Maignan, che grazie alle sue parate ha trascinato il Milan verso il Tricolore. L'estremo difensore francese, che ha sostituito nel migliore dei modi Gigio Donnarumma, è stato premiato anche come miglior portiere della Serie A; un altro riconoscimento che rimarca la grande stagione dell'ex Lille, ma anche il grande lavoro di scouting effettuato dalla dirigenza del Diavolo.

Difesa: Tomori e Bremer i centrali, Cuadrado e Theo sulle fasce

Passiamo alla difesa. Sulla corsia destra vi è l'unico calciatore della Juventus ovvero Juan Cuadrado, che nonostante la stagione non esaltante da parte della Vecchia Signora, ha offerto ottime prestazioni come evidenzia l'apporto in zona offensiva da parte del colombiano, che ha trovato quattro assist e quattro gol anche in questa stagione.

Sull'altro versante, immancabile la presenza di Theo Hernandez, treno rossonero che è il difensore che ha partecipato alla maggior parte delle reti siglate dalla propria squadra, 11 distribuite in 5 gol e sei assist. Inoltre, l'esterno francese ha forse siglato il gol più bello e decisivo dell'intera stagione: quel coast to coast contro l'Atalanta nella vittoria per 2-0, che ha permesso ai rossoneri di ipotecare il Tricolore.

Al centro ci sono due difensori rocciosi che hanno disputato un grandissimo campionato: parliamo di Fikayo Tomori, perno della difesa del Milan nonostante le assenze di Kjaer e Romagnoli, e Gleinson Bremer, votato come miglior centrale della Serie A. Grazie alle grandi prestazioni con il Torino di Ivan Juric, il difensore brasiliano è nel mirino di diversi top club europei ma soprattutto italiani, con l'Inter in testa.

Centrocampo: da Brozovic a Fabian Ruiz

A centrocampo ci sono due calciatori dell'Inter, che nonostante abbia chiuso al secondo posto, è stata artefice di una grande stagione con due coppe vinte. Nel ruolo di regista c'è Marcelo Brozovic, che è stato premiato anche come il miglior centrocampista del torneo. E le statistiche lo confermano: il regista croato è quello che ha la miglior percentuale di passaggi riusciti (92,5), a rimarcare l'importanza del numero 77 nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Accanto a Brozovic, troviamo un suo compagno di squadra, ovvero Hakan Calhanoglu, che si è inserito nel migliore dei modi nel 3-5-2 di Inzaghi, diventando una mezz'ala di grande fantasia ma anche di grande quantità e sacrificio.

Infine, completa il reparto un centrocampista del Napoli di Luciano Spalletti, che ha chiuso al terzo posto: Fabian Ruiz. Dopo una stagione altalenante con Gattuso, lo spagnolo si è preso la cabina di regia assieme ad Anguissa, formando una grande diga; inoltre, l'ex Betis ha confezionato anche 6 reti, diventando il miglior centrocampista che ha siglato più reti da fuori, a dimostrazione delle sue doti tecniche.

Attacco: comanda Immobile

Infine l'attacco. Non poteva mancare al centro del tridente Ciro Immobile, bomber della Lazio e capocannoniere del torneo con 27 reti.

Nonostante il cambio di allenatore con l'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, "Re Ciro" continua a fare il suo dovere ed è l'unico attaccante italiano ad aver conquistato per quattro volte il titolo di capocannoniere, alle spalle solo di Nordhal con cinque.

Accanto al totem biancoceleste, spazio a Domenico Berardi, trascinatore del Sassuolo con 15 gol e 14 assist, e soprattutto Rafael Leao, uno dei simboli dello Scudetto del Milan. Il portoghese è stato premiato anche come miglior giocatore del campionato.