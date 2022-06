La Juventus dalla stagione 2022-2023 ripartirà senza tre giocatori importanti. Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala lasceranno la società bianconera dopo diverse stagioni. Soprattutto il difensore ha scritto la storia bianconera disputando 17 stagioni in cui ha vinto diverse competizioni. Sono cinque invece le annate calcistiche di Bernardeschi alla Juventus, sette invece quelle dell'argentino. Proprio Dybala, nella finalissima fra Italia e Argentina, ha segnato il gol del 3 a 0 per la vittoria della sua nazionale. Sono giorni che Dybala posta immagini e video riguardanti la vittoria della competizione, un successo che ha attutito le indiscrezioni di mercato riguardanti il giocatore.

Si parla soprattutto di un possibile trasferimento all'Inter o alla Roma anche se in questo momento la società milanese sembra in vantaggio. Dopo il match fra Italia e Argentina, Dybala è stato intervistato: diversi gli argomenti di cui ha parlato, su tutti il suo futuro professionale. L'argentino ha sottolineato che gli piacerebbe conoscere altri campionati come quello inglese e quello spagnolo, ma ha aggiunto che in Italia sta bene considerando che ci gioca oramai da dieci stagioni e che quindi si sente italiano.

Paulo Dybala ha rimarcato che spera di rimanere nei convocati della nazionale argentina anche in considerazione del mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre.

Paulo Dybala ha parlato della possibilità di rimanere in Italia

'Rimanere in Serie A? Un campionato che conosco, sono 10 anni che sono in quel paese ed è come se fossi italiano. Mi piacerebbe conoscere altri campionati, come quello inglese o lo spagnolo che sono campionati difficili, ma sì sto bene in Italia'. Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala in una recente intervista: l'argentino ha quindi sottolineato che c'è la possibilità di rimanere in Italia alimentando indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile trasferimento all'Inter.

Diversi giornali sportivi sostengono questa notizia di mercato. Dybala ha parlato del mondiale previsto fra novembre e dicembre aggiungendo: 'Sto lavorando, la selezione argentina ha giocatori incredibili, essere convocati non è facile e spero di restare in gruppo fino al Mondiale'.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà sostituire Paulo Dybala con un giocatore importante.

Si parla molto di Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare un altro giocatore per il settore avanzato. Piace Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.