In casa Inter il reparto che potrebbe subire le maggior modifiche in questa sessione estiva di Calciomercato è l'attacco. I due sogni per l'attacco sono Romelu Lukaku e Paulo Dybala, entrambi ormai accostati dai media ai nerazzurri da diverse settimane.

I sogni Lukaku e Dybala

Secondo alcune indiscrezioni la volontà di Romelu Lukaku sarebbe quella di lasciare il Chelsea, dopo una stagione non esaltante. Stando alle ultime voci di mercato, la prima scelta di "Big Rom" è l'Inter, squadra dove ha espresso il suo massimo potenziale. In giornata, è avvenuto un incontro tra la dirigenza interista e l'entourage del calciatore belga, per capire i margini di manovra: secondo quanto trapelato il giocatore sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio, arrivando a percepire 7,5 milioni.

Ora il club nerazzurro probabilmente proverà a trattare con il Chelsea: l'Inter vorrebbe l'attaccante belga in prestito secco, mentre i Blues vorrebbero monetizzare una sua eventuale cessione, consapevole comunque di non poter richiedere quei 115 milioni di euro messi sul piatto un anno fa proprio per strapparlo ai nerazzurri.

Intanto Marotta è il filo conduttore anche dell'operazione che può portare a Paulo Dybala, il quale potrebbe vestire la maglia dell'Inter dopo aver detto addio alla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro sarebbe pronto un contratto triennale per la Joya, che troverebbe il suo compagno di Nazionale Lautaro, per una coppia tutta Albiceleste.

In caso di doppio colpo in attacco in casa Inter, la posizione di Edin Dzeko sarebbe in discussione. Infatti con il possibile arrivo di Lukaku unito a quello di Dybala, il bosniaco non avrebbe tanto spazio e potrebbe così lasciare Milano: sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, che sta cercando un vice Vlahovic.

Inter, addio di Perisic: il croato passa al Tottenham

Era nell'aria ma ora è arrivato l'annuncio da parte del giocatore: Ivan Perisic lascia l'Inter. L'esterno croato da luglio sarà un calciatore del Tottenham di Antonio Conte, che dopo Bentancur e Kulusevski, arrivati a gennaio dalla Juventus, preleva quindi un altro calciatore dal campionato di Serie A.

Un grande colpo da parte degli Spurs, che si preparano a una stagione da assoluti protagonisti. Il croato ha sposato il nuovo progetto del Tottenham, firmando un contratto fino al 2024.

Adesso l'Inter dovrà subito cercare un sostituto: infatti, pur avendo già Gosens, la dirigenza è a caccia di un nuovo laterale che possa alternarsi con il tedesco, che si candida ad un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Tra i vari nomi seguiti ci sarebbero quelli di Destiny Udogie dell'Udinese e Raoul Bellanova del Cagliari.