Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. E' questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte per accontentare le richieste del proprio allenatore, e ritornare grande.

Juve, possibile interesse per Simeone

L'attacco potrebbe subire molte variazioni, con la dirigenza juventina che vuole puntellare il reparto offensivo, così da regalare varie alternative ad Allegri, anche per modificare il suo sistema di gioco. Tra i nomi per rinforzare l'attacco, c'è anche quello del Cholito Giovanni Simeone, autore di grande stagione con il Verona di Igor Tudor, che è riuscito a tirare fuori tutto il potenziale dell'attaccante argentino.

Il Cholito, autore di 17 reti nel campionato italiano, verrà riscattato dal Cagliari per una cifra attorno ai 8-10 milioni di euro, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Verona. Infatti, grazie alle grandi prestazioni con la maglia dell'Hellas, ha attirato su di se l'interesse di molti club italiani ma anche europei. La Juventus sta monitorando la situazione, ma il Verona non fa sconti e chiede almeno attorno ai 25 milioni di euro per trattare una possibile cessione del suo numero nove. Attenzione al Napoli, che in caso di addio di Petagna, potrebbe decidere di fiondarsi sull'argentino, per regalare un'alternativa importante a Spalletti.

Altro nome da tenere in considerazione per l'attacco, in questo caso per la trequarti, è quello di Gerard Deulofeu, autore anch'egli di una grande stagione con la maglia dell'Udinese, terminata con il bottino di 13 reti.

I friulani chiedono tra i 15-18 milioni di euro per l'esterno spagnolo; anche in questa occasione, forte è l'interesse del Napoli di Luciano Spalletti, a caccia di sostituti validi per rimpiazzare l'ex capitano Lorenzo Insigne.

Juve, possibile ritorno a Torino per Demiral

Non solo acquisti. La Juventus sta varando anche le possibili cessioni per reinvestire il denaro, così da adoperare con liquidità sul mercato.

Situazione molto complicata è quella di Demiral, centrale turco che in questa stagione ha militato nell'Atalanta. Il club bergamasco, che aveva preso il calciatore in prestito, sembrerebbe non intenzionata a riscattarlo per 25 milioni di euro, puntando così sui giovani del settore giovanile come Scalvini.

Per questo, Demiral potrebbe ritornare a Torino.

Il futuro potrebbe essere in Premier League, ma a sorpresa potrebbe anche restare alla corte di Massimiliano Allegri, qualora i bianconeri non riuscissero a puntellare il pacchetto di centrali, orfano di Giorgio Chiellini.

Le cessioni per finanziare il mercato potrebbe così arrivare dal centrocampo, con Rabiot e Arthur primi indiziati per lasciare la Juventus.