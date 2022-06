Il Manchester United ha affidato la panchina a Ten Hag, protagonista di stagioni importanti nell'Ajax. La decisione della società inglese è stata quella di affidarsi ad un tecnico che costruisce il gioco, come ha dimostrato nella società olandese nelle ultime stagioni. Ten Hai potrebbe effettuare diverse cessioni durante il Calciomercato estivo, con tanti giocatori che non sarebbero considerati importanti per il progetto sportivo inglese. De Gea, Elanga, Rashfor, Wan Bissaka, Alex Telles e Bruno Fernandes sono i principali indiziati a lasciare il Manchester United.

Sorprende soprattutto la possibile partenza del centrocampista portoghese, che con Solskjaer è stato molto importante. Con l'arrivo di Rangnick invece non è stato più decisivo come all'inizio della sua esperienza professionale nella società inglese, anche perché il Manchester United ha avuto non poche problematiche nel gioco in questa stagione. Non sarà facile trovare una società pronta ad investire almeno 40 milioni di euro per il portoghese, per questo il Manchester United potrebbe lasciarlo partire in prestito. Il giocatore potrebbe far ritorno nel campionato italiano, dopo aver giocato nel Novara e nell'Udinese. Sul portoghese ci sarebbe l'interesse della Juventus ma anche del Milan.

La Juventus potrebbe acquistare in prestito Bruno Fernandes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico del Manchester United Ten Hag starebbe valutando la cessione di Bruno Fernandes. Potrebbe lasciarlo partire anche in prestito, con Juventus e Milan che sarebbero pronto ad acquistarlo dalla società inglese. Il portoghese garantirebbe qualità al centrocampo di entrambe le società italiane, soprattutto quella bianconera ha avuto problematiche evidenti in questa stagione nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Bruno Fernandes può giocare come mezzala d'inserimento ma anche a supporto di una prima punta nel 4-2-3-1. In tal senso sarebbe più utile al Milan di Pioli, che da due stagioni gioca in questa modalità. La Juventus invece dalla stagione 2022-2023 dovrebbe affidarsi al 4-3-3.

La stagione disputata da Bruno Fernandes

La stagione disputata al Manchester United da Bruno Fernandes è stata importante.

Nel campionato inglese ha giocato 36 match segnando 10 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna 2 aggiungere 2 match con 1 assist in Fa Cup e 1 match giocato nella Carabao Cup. 7 match disputati in Champions League con 7 assist decisivi forniti ai suoi compagni. Bruno Fernandes dopo stagioni importanti nello Sporting Lisbona è stato acquistato dal Manchester United a giugno 2020 per circa 63 milioni di euro.