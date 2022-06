Il Milan ha recentemente cambiato proprietà. Il Fondo Elliott ha ceduto la società a RedBird per circa 1,2 miliardi di euro, 600 milioni di euro dei quali sono stati concessi come finanziamento dallo stesso fondo alla nuova proprietà. Elliott ha mantenuto comunque una quota societaria del Milan. La RedBird è guidata da Jerry Cardinale, ex banchiere di Goldman Sachs.

Intanto sul Calciomercato il Milan si guarda attorno soprattutto per quanto riguarda il settore avanzato. A tal riguardo sembra una mera formalità l'arrivo di Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool.

Oltre al belga la società rossonera valuta anche l'acquisto di trequartisti, piace ad esempio Zaniolo della Roma, che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, ma anche l'ex Juventus Federico Bernardeschi. Il centrocampista classe 1994 va in scadenza di contratto con la società bianconera a fine mese e si trasferirebbe al Milan a parametro zero. Sarebbe un investimento sostenibile per la società, considerando che potrebbe accettare un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Il Milan è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo considerando che Kessié lascerà la società a parametro zero a fine giugno.

Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan starebbe valutando l'ingaggio di Federico Bernardeschi.

Il centrocampista va in scadenza di contratto con la Juventus a fine giugno e arriverebbe a parametro zero.

Nei cinque anni a Torino soprattutto nel 2017-2018 ha avuto un impatto importante con la Juventus. Per il resto è sempre stato considerato essenzialmente una riserva nonostante la società bianconera avesse a suo tempo investito 40 milioni di euro per acquistarlo dalla Fiorentina.

Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti dell'Europeo con la nazionale italiana, risultando decisivo nella realizzazione dei rigori contro la Spagna e contro l'Inghilterra in finale.

Il resto del mercato del Milan

Il Milan è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, ci sarà da sostituire Kessié. Sarebbe vicino l'acquisto di Renato Sanches, giocatore del Lille in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023.

Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la Francia. Il portoghese vorrebbe un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda invece le cessioni, pare difficile il riscatto di Bakayoko dal Chelsea. Il francese potrebbe far ritorno nella società inglese ma non per rimanerci. Si parla per lui di un interesse del Valencia di Gattuso, che vorrebbe la fisicità del francese per il centrocampo del club spagnolo.