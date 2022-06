Paul Pogba, dopo aver salutato pubblicamente il Manchester United, sarebbe sembrerebbe deciso ad accettare l'offerta della Juventus. I colloqui con l'avvocatessa Pimenta, che dopo la scomparsa di Mino Raiola segue gli affari del francese, stanno proseguendo senza intoppi e la Juventus sarebbe stata rassicurata sul sì di Paul Pogba.

Secondo delle indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, nonostante i tentativi di Psg e Real Madrid, nell'ambiente bianconero sono sicuri che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare il 17 giugno, il giorno del debutto su Amazon Prime del documentario "The Pogumentary": la proposta della Juventus per il centrocampista è un contratto di 3 anni con un compenso annuo di 8 milioni netti più bonus.

Le auto di Pogba sarebbero tornate a Torino

La Juve è in pole position per Paul Pogba in quanto la trattativa viaggia spedita senza ostacoli: il Psg pare aver ormai abbandonato la corsa per il francese: secondo alcune indiscrezioni dalla Francia, la strada per la Juventus è spianata.

Un'ulteriore indizio, sempre secondo queste indiscrezioni, arriverebbe anche dall'arrivo a Torino del parco auto di Pogba, con il francese che tornerebbe nella casa della sua prima esperienza torinese.

Intanto il centrocampista in questo momento si trova in vacanza a Miami.

Di Maria al bivio

Se per l'arrivo di Pogba alla Juventus pare essere solo questione di tempo, così non si può dire per la trattativa Di Maria, sono infatti giorni di grande riflessione in casa Juve.

La trattativa è in una fase di stallo, dopo l'ultimo incontro a Wembley tra le parti, non ci sono stati significativi passi avanti: il nodo è sempre rappresentato dalla durata del contratto, la Juventus vorrebbe ingaggiarlo per almeno due stagioni, mentre Di Maria è saldamente fermo sulle sue intenzioni di tornare in Argentina dopo un anno.

Per rendere sostenibile l'affare per le casse bianconere, la Juventus ha preparato due offerte diverse: una per un biennale e l'altra per una sola stagione, ma con ingaggi molto differenti.

I dirigenti bianconeri vorrebbero accontentare Allegri e portare l'argentino a Torino, ma alle loro condizioni, cioè per due stagioni così da poter usufruire delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.

Nel dettaglio a proposta di Cherubini e Arrivabene sarebbe di 7,5 milioni netti per due stagioni, mentre per un solo anno di contratto (quindi senza decreto crescita) la Juve non potrebbe spingersi oltre i 5/5,6 milioni a stagione. La palla ora passa a Di Maria per la decisione finale.