La Juventus a luglio potrebbe ritrovarsi con diverse novità nella rosa. Oltre a Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala altri giocatori potrebbero lasciare Torino. In particolar modo nel settore avanzato potrebbero rimanere solamente Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, considerando che difficilmente la società bianconera riscatterà Morata per 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Inoltre sarebbe in bilico anche Moise Kean.

A proposito della punta della nazionale italiana, attualmente è alla Juventus in prestito con riscatto a giugno 2023.

La società bianconera dovrà pagare 4 milioni di euro per prolungare il prestito con il riscatto previsto fra un anno a circa 28 milioni di euro. C'è però il rischio che il prezzo di Kean possa svalutarsi nella stagione 2022-2023 se dovesse rimanere alla Juventus, considerando che Allegri non lo considera un titolare.

Per questo potrebbe essere riscattato in anticipo dall'Everton ed essere venduto a una delle società interessate. Fra queste ci sarebbe il West Ham, alla ricerca una punta giovane che già conosce il campionato inglese. Finora la miglior stagione di Kean è stata al Paris Saint Germain nel 2019-2020: si è parlato recentemente anche di un suo possibile ritorno nella società francese in uno scambio di mercato con Leandro Paredes.

Possibilità che però in questo momento sembrerebbe poco concreta, anche perché la Juventus starebbe lavorando su altri centrocampisti.

Possibile il riscatto in anticipo del cartellino di Kean e la cessione al West Ham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe anticipare il riscatto di Kean dall'Everton per poi venderlo a una delle società interessate.

Si parla di un interesse del West Ham, club che ha disputato una stagione importante nel campionato inglese.

L'attaccante italiano vorrebbe rilanciarsi dopo l'annata calcistica deludente alla Juventus: ha disputato 32 match nel campionato italiano con 5 gol e 2 assist, a questi bisogna aggiungere una gara di Supercoppa Italiana, 3 incontri in Coppa Italia e 6 presenze con un gol in Champions League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus se dovesse lasciar partire Kean e Morata si ritroverebbe con solo due punte, ovvero Vlahovic e Chiesa.

In tal caso ci dovrebbero essere almeno tre investimenti nel settore avanzato: potrebbero arrivare due giocatori di fascia e un vice-Vlahovic. Piacciono in particolare Angel Di Maria, in scadenza di contratto col Psg, e Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023, il suo prezzo di mercato è di circa 15 milioni di euro.