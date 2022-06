L'Inter è al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. In difesa Denzel Dumfries e Milan Skriniar potrebbero lasciare la Pinetina: l'olandese interesserebbe al Chelsea come contropartita per Romelu Lukaku. Lo slovacco invece piacerebbe al Paris Saint Germain, inoltre nelle ultime ore il Manchester United avrebbe chiesto informazioni per De Vrij.

In entrata potrebbero essere ingaggiati Loftus-Cheek del Chelsea per il centrocampo e uno fra Akanji del Borussia Dortmund e Soyuncu del Leicester per la difesa.

Dodo per la corsia destra dell'Inter

L'Inter potrebbe intensificare i contatti con lo Shakthar per assicurarsi le prestazioni di Dodo. Il terzino potrebbe essere l'erede di Denzel Dumfries, qualora dovesse essere ceduto al Chelsea come contropartita per arrivare a Romelu Lukaku.

Piero Ausilio potrebbe sfruttare gli ottimi rapporto con gli ucraini per l'esterno che andrebbe a condividere il reparto con Matteo Darmian.

Valutazioni per i rinforzi in difesa

Per quanto concerne la difesa si starebbero effettuando delle valutazioni perché il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi su Milan Skriniar, mentre il Manchester United starebbe valutando Stefan De Vrij. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe partire se arrivasse un'offerta da almeno 15 milioni di euro.

L'Inter, per i possibili eredi, avrebbe preso in considerazione Nikola Milenkovic della Fiorentina, Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Caglar Soyuncu del Leicester.

Lo svizzero Akanji ha il contratto in scadenza nel 2023 con i tedeschi e potrebbe essere un'ottima soluzione low cost. Pare più semplice arrivare al serbo della Fiorentina che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e già conosce bene il campionato italiano.

Per il turco Soyuncu sarebbe invece stato fatto un "sondaggio" nei giorni scorsi.

L'Inter potrebbe cedere Sensi e Gagliardini per arrivare al centrocampista inglese

L'Inter potrebbe accelerare i contatti con Ruben Loftus-Cheek del Chelsea per potenziare la mediana. Il calciatore sarebbe in uscita e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

I nerazzurri propenderebbero per un prestito con diritto di riscatto e sarebbero pronti a liberare due posti per inserirlo nella rosa. I profili che potrebbero uscire sono Roberto Gagliardini, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione da circa 15 milioni di euro, e Stefano Sensi. L'ex Sassuolo piacerebbe a Fiorentina e Monza e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.