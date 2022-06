Secondo alcune recenti indiscrezioni giornalistiche, nella lista dei nomi accostati all’Inter si sarebbe aggiunto quello dell’inglese Ruben Loftus-Cheek. Nella sua ultima stagione al Chelsea il centrocampista ha trovato poco spazio, partendo titolare solo in 13 occasioni. Ruben è cresciuto nelle giovanili dei Blues e ha giocato in prestito col Crystal Palace e il Fullham. Durante questa estate potrebbe lasciare Londra in direzione Serie A. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse della Roma di Mourinho.

Loftus-Cheek sarebbe stato proposto a Inter e Roma

Il procuratore di Loftus-Cheek avrebbe proposto il suo assistito ad alcuni club italiani, tra questi ci sarebbero l’Inter e la Roma. Il ragazzo è desideroso di rimettersi in gioco dopo una stagione che non lo ha visto tra i protagonisti e in cui si è comunque ritagliato un ruolo da “tuttofare”, andando a coprire cinque posizioni diverse nello scacchiere tattico di Tuchel. All’età di 26 anni, l’inglese potrebbe dunque lasciare la Premier League per la prima volta in carriera.

La partenza di Vecino e il probabile addio di Vidal spingerebbero gli uomini di mercato nerazzurri verso l’acquisizione di un centrocampista muscolare, in grado di aggiungere fisicità a un reparto che al momento ne è carente.

Anche il futuro di Gagliardini non è chiaro. Con Inzaghi, il bergamasco è ai margini del progetto e su di lui ci sarebbe l’interesse di Monza e Bologna. Privandosene, l’Inter perderebbe il centrocampista fisicamente più dotato e dovrebbe provvedere alla sua sostituzione con un elemento dalle caratteristiche simili.

Coi suoi 191 cm di altezza, Loftus-Cheek porterebbe in dote un fisico da corazziere, ma la sua stazza non deve trarre in inganno, è infatti molto abile sia nel controllo sia nella protezione della palla e possiede una discreta accelerazione che lo agevola negli inserimenti offensivi e nei recuperi.

In questa stagione Tuchel lo ha impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, comprese le fasce e all’occorrenza lo ha adattato come difensore centrale. Per l’Inter potrebbe essere un’acquisizione importante, ma l’inglese sarebbe un profilo molto gradito anche dalla Roma di Mourinho, che ha sempre avuto "un debole" per i centrocampisti muscolari.

In giornata è circolata l'indiscrezione che anche la Lazio starebbe seguendo il calciatore, ma è arrivata puntuale la smentita di Tare, che ha negato qualsiasi tipo di trattativa. Probabilmente, in casa biancoceleste si attende soltanto di capire quale sarà il futuro di Milinkovic Savic, che potrebbe lasciare i laziali dopo sette anni.

L’inglese è valutato 20 milioni e ne guadagna 3,5 a stagione

La valutazione del giocatore inglese del Chelsea si aggira intorno ai 20 milioni, ma qualora i londinesi si dichiarassero disponibili al prestito si potrebbe ragionare su eventuali clausole, come diritto oppure obbligo di riscatto. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e percepisce 3,5 milioni a stagione, una cifra in linea con le politiche societarie dei meneghini, che potrebbero portarsi a casa un giocatore ancora giovane, ma già formato da anni di premier.

Marotta e Ausilio sono attualmente alla ricerca anche di un vice Brozovic e l'empolese Asllani sembra essere il profilo più gettonato per vestire nerazzurro. Col sempre più probabile arrivo di Mhkitaryan e l’eventuale innesto di Loftus-Cheek il centrocampo potrebbe così vantare una batteria di elementi dalle caratteristiche eterogenee e dal giusto mix tra esperienza e gioventù. Dal momento che la pista per Frattesi sembra essersi arenata (il Sassuolo chiede più di 30 milioni per cederlo), l’Inglese potrebbe rappresentare una soluzione di mercato che concilierebbe l’acquisizione di un calciatore di qualità con la necessità di ridurre le spese per i cartellini.