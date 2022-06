Potrebbe decollare nei prossimi giorni il mercato estivo del Crotone. La formazione rossoblù sarà chiamata a rivoluzionare nuovamente la sua rosa dopo la sopraggiunta retrocessione in Serie C. Ufficializzati i ritorni del tecnico Franco Lerda e dell'amministratore delegato Raffaele Vrenna, gli squali potranno iniziare ora a pianificare le operazioni estive. In entrata, un nome per l'attacco potrebbe essere quello di Roberto Ogunseye del Modena. In uscita, potrebbe esserci invece il giovane portiere Gianluca Saro.

Crotone, rinforzi in attacco

Con cinque reti è stato tra i protagonisti del ritorno in Serie B del Modena.

Si tratta dell'attaccante Roberto Ogunseye, calciatore autore di cinque 5 reti in 22 presenze con i Canarini. Il suo profilo sarebbe stato inserito nella lista dei possibili acquisti da parte del Crotone. Su di lui ci sarebbe però anche l'interessamento da parte di altri due club di terza serie rappresentati da Siena e Mantova. Una carriera vissuta prevalentemente in Serie C con le maglie di Olbia e Prato, poi il salto di categoria al Cittadella prima di essere girato la scorsa stagione al Modena, dove ha contribuito alla vittoria del campionato dei gialloblù.

Saro può partire nuovamente

Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni è il giovane estremo difensore Gianluca Saro.

Arrivato in estate dalla Pro Vercelli, il portiere non ha trovato molto spazio nella squadra di Francesco Modesto, superato nelle gerarchie da Marco Festa. A lui starebbe guardando il Monopoli, squadra del Girone C di terza serie. In porta a Crotone potrebbe fare ritorno Gian Marco Crespi, calciatore che nella seconda parte di stagione è stato in forza alla Pistoiese.

Fine esperienza in rossoblù per l'esperto portiere Paolo Tornaghi, in scadenza di contratto con gli squali al 30 giugno 2022.

Crotone, le altre operazioni

Tra gli altri nomi che potrebbero caratterizzare il mercato estivo del Crotone in uscita ci potrebbe essere quello di Davide Mondonico. Su di lui continuerebbe il pressing da parte dell'Ancona Matelica.

Altro elemento che potrebbe lasciare la Calabria è il centrocampista Milos Vulic, rimasto fuori dal gruppo squadra nella seconda parte di stagione. Valigie pronte anche per Mirko Maric. L'attaccante rientrerà per fine prestito al Monza e potrebbe ripartire dalla Svizzera e in particolare dal Lugano. Non sembrerebbe trovare riscontri un possibile ritorno a Crotone del centrocampista Aniello Salzano della Ternana. Spiargli di manovra per la permanenza in rossoblù di Manuel Marras, attaccante arrivato a gennaio in prestito dal Bari.