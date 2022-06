Sono giorni frenetici in casa Inter, molto attiva sul mercato sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. I nerazzurri hanno praticamente chiuso l'acquisto di Paulo Dybala e sono in trattativa con il Chelsea per il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Deve, però, partire necessariamente un altro attaccante oltre a Alexis Sanchez, con Lautaro Martinez che sembra essere incedibile. Per questo motivo il giocatore che potrebbe lasciare è Edin Dzeko, arrivato l'anno scorso dalla Roma proprio per sostituire il belga.

Nuovo intreccio che potrebbe coinvolgere la Fiorentina, fortemente interessata al calciatore dato che Piatek non dovrebbe restare.

Un altro nome che potrebbe infiammare questa sessione di calciomercato è quello di Nicolò Zaniolo. Su di lui in pole position ci sarebbe il Milan, che avrebbe superato la Juventus, l'altra società che aveva mostrato interesse nei giorni scorsi.

Fiorentina su Dzeko

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter questa estate è Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha disputato una buona annata, arrivato l'anno scorso dalla Roma praticamente a costo zero, mettendo a segno 13 reti in 36 partite di campionato, con cinque assist all'attivo, oltre ai tre gol realizzati in Champions League.

Numeri importanti per un calciatore non più giovanissimo e che per questo è finito nel mirino della Fiorentina, alla ricerca di un numero nove che possa fare da chioccia a Cabral, visto che il club ha deciso di non riscattare Piatek.

Una cessione di Dzeko, inoltre, faciliterebbe l'Inter nell'affare Lukaku, visto che i nerazzurri si libererebbero di un ingaggio pesante, da oltre 5 milioni di euro netti a stagione, fino a giugno 2023.

Per i viola non sembra essere un problema e potrebbe proporre al giocatore un biennale tra i 3,5-4 milioni all'anno. Tra le due società non è escluso un'intesa che coinvolga anche Nikola Milenkovic, con conguaglio da 13-15 milioni a favore della Fiorentina.

Milan davanti a tutti per Zaniolo

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello di Nicolò Zaniolo.

Il fantasista della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e il mancato accordo per il rinnovo rischia di portare alla cessione in estate. Davanti a tutti ci sarebbe il Milan, che avrebbe superato la Juventus. Al momento c'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta, ma la società rossonera sarebbe pronta ad alzare la propria proposta, mettendo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Gabbia. Bisogna vedere se basterà, visto che i capitolini potrebbero chiedere di inserire Ante Rebic nell'affare.