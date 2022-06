Il Milan sarebbe molto vicino all'ingaggio di Noa Lang, talento olandese classe 1999 attualmente in forza al Club Brugge. Primi contatti anche con l'entourage di Pablo Marì, difensore argentino di proprietà dell'Arsenal. L'Inter invece valuterebbe l'acquisto di Bellanova del Cagliari per la fascia destra.

Noa Lang: il talento olandese che ha conquistato Maldini

Il Milan sarebbe pronto al suo primo colpo di mercato. Mancherebbero infatti da limare gli ultimi dettagli per permettere a Noa Lang di essere un nuovo giocatore della compagine rossonera.

Il trequartista olandese avrebbe stregato il d.s. del Milan Maldini con le sue prestazioni.

Quest'anno ha totalizzato 37 presenze in campionato con la maglia del Brugge, confezionando 7 gol e 12 assist, e sarebbe destinato a firmare un contratto quinquennale che lo legherebbe ai rossoneri fino al 2027. L'accordo con il Brugge potrebbe arrivare intorno ad una cifra pari a 22 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di Pablo Marì in difesa in caso di partenza di Romagnoli

Per tutelarsi nel reparto difensivo, vista l'ormai quasi certa partenza del capitano Alessio Romagnoli a parametro zero, la squadra rossonera sarebbe pronta a virare su Pablo Marì, esperto difensore classe '93 attualmente in forza all'Arsenal.

L'argentino ha giocato l'ultima parte di stagione in prestito con la maglia dell'Udinese, mostrando grandi abilità sul piano difensivo e una buona tecnica in fase d'impostazione. Il Milan lavora sulla formula del trasferimento che potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. In questo modo i rossoneri si potrebbero tutelare in difesa con un ottimo "rincalzo" da alternare ai due titolari Kalulu e Tomori, con un occhio però al mercato visto il possibile affare Bremer con il Torino.

Inter, si lavora per l'acquisto di Bellanova aspettando la cessione di Dumfries

I nerazzurri continuano ad essere attivi sul mercato, grazie all'ottimo lavoro di Marotta e Ausilio che giorno dopo giorno cercano di rinforzare una rosa tale da essere competitiva per la vittoria del campionato. L'ultimo nome fatto è quello di Raoul Bellanova, terzino del Cagliari che ha disputato un'ottima stagione quest'anno nonostante la retrocessione del club sardo.

Proprio per questo il ventiduenne scuola Milan, spingerebbe per la cessione all'Inter che però potrebbe arrivare solo in caso di partenza dell'attuale titolare nerazzurro sulla fascia, Denzel Dumfries. L'olandese infatti, pare essere l'elemento "sacrificabile" della rosa per fare cassa e tornare in positivo con il bilancio. L'operazione che porterebbe Bellanova all'Inter prevederebbe un'offerta di 8 milioni, cifra richiesta dal Cagliari per privarsi del giocatore, che andrebbe ad adattarsi al meglio nel ruolo di quinto di centrocampo nel 3-5-2 studiato da mister Simone Inzaghi.