Il 1° luglio scatterà ufficialmente il Calciomercato estivo, ma Inter e Milan sono già al lavoro per rinforzare le rispettive rose. I nerazzurri stanno cercando di muoversi soprattutto sul mercato dei parametri zero, vista la complicata situazione finanziaria in cui versa il club.

La proprietà cinese avrebbe fissato due obiettivi: chiudere il mercato con un attivo di circa 60 milioni, e ridurre del 10-15% il monte-ingaggi. Tra i giocatori nel mirino dei dirigenti nerazzurri ci sarebbero innanzitutto Mkhitaryan della Roma e Paulo Dybala che andrà in scadenza di contratto con la Juventus dopo il 30 giugno.

Beppe Marotta starebbe seguendo un altro calciatore in uscita a parametro zero dal club bianconero: Federico Bernardeschi. Il centrocampista classe 1994 ha deciso - di comune accordo con la Juventus - di non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno.

Situazione diversa invece in casa Milan. Qui, in vista del passaggio di proprietà dal Fondo Elliott a RedBird per 1,3 miliardi di euro, si punta ad arricchire l'organico per continuare a vincere in Italia ma anche per tornare a primeggiare in Europa. Il futuro patron Gerry Cardinale, d'altronde, è stato chiaro: "Vogliamo riportare il Milan nel posto che gli spetta nel calcio europeo".

Maldini e Massara si sarebbero quindi già attivati per individuare rinforzi di qualità da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Fra i profili seguiti dalla società rossonera ci sarebbe anche quello di Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 che milita nel River Plate.

Inter, ipotesi Bernardeschi a parametro zero

L'addio di Ivan Perisic è stato già ammortizzato dall'Inter con l'acquisto a gennaio di Robin Gosens dall'Atalanta, destinato a prendere il posto del croato sulla fascia sinistra nella prossima stagione.

A questo punto, si starebbe cercando una valida alternativa all'esterno tedesco, e l'ultima idea low-cost porterebbe a Federico Bernardeschi, svincolato a partire dal 1° luglio. Sembra che ci siano già stati dei contatti con l'agente Federico Pastorello, il quale avrebbe confermato la disponibilità di Bernardeschi a parlare con l'Inter.

L'ex Fiorentina è un calciatore abituato a vincere, avendo conquistato con la Juventus 7 trofei tra scudetti e coppe nazionali, senza dimenticare il campionato europeo conquistato con l'Italia di Roberto Mancini. Dunque rientrerebbe nelle strategie di mercato nerazzurre che sono già emerse dagli obiettivi Dybala e Mkhitaryan.

Bernardeschi è un calciatore versatile, quindi sarebbe in grado di ricoprire più posizioni nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, e per questo motivo potrebbe risultare utile alla causa nerazzurra. Può giostrare sulla fascia ma anche da mezzala, e in questo caso sarebbe utilizzato come vice-Calhanoglu.

Alla Juventus il centrocampista toscano percepiva 4 milioni di euro netti a stagione.

L'Inter, invece, sarebbe intenzionata a non superare i 3 milioni stagionali (bonus compresi). Sul nazionale italiano, oltre ai nerazzurri, ci sarebbe anche il Napoli che lo avrebbe individuato come sostituto di Lorenzo Insigne.

Il Milan vorrebbe portare in Italia Enzo Fernandez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan starebbe valutando l'acquisto di Enzo Fernandez. Il classe 2001 del River Plate è uno dei giovani più interessanti del calcio argentino, bravo non solo a garantire equilibrio in mezzo al campo, ma anche negli inserimenti. Finora ha disputato 6 match in Coppa Libertadores segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo. A questi numeri bisogna aggiungere i 14 gettoni di presenza accumulati in Copa de la Liga con 6 gol e 5 assist.

L'argentino pare sia nel mirino di diverse società europee.

Fernandez è un giocatore moderno che sa destreggiarsi bene sia in un centrocampo a due che dietro le punte. Le relazioni degli osservatori del Milan sarebbero state positive: ritmo, intensità, qualità tecnica e tiro dalla distanza. Nel suo contratto con il River Plate è presente una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, una cifra importante ma accessibile per il club meneghino.

Sul ventenne sudamericano ci sarebbero anche Benfica e Juventus, ma pare che il talento argentino abbia dato la sua priorità alla società milanese.