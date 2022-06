In questa estate la Juventus dovrebbe attuare diversi cambi a centrocampo. Infatti, solo Manuel Locatelli e Denis Zakaria sono certi del posto, mentre gli altri giocatori sono tutti in bilico. Chi, invece, è certo di una partenza sembra essere Arthur. Mentre la posizione di Adrien Rabiot sembra essere ben diversa. Infatti, Massimiliano Allegri vorrebbe una conferma del centrocampista francese. La Juventus, invece, stando a quanto afferma 'La Gazzetta dello Sport', vorrebbe valutare eventuali offerte poiché questo potrebbe garantire una plusvalenza.

Rabiot, dal canto suo, non avrebbe chiesto la cessione anche se non disdegnerebbe un'esperienza in Premier League. Dunque, la situazione è in divenire e si capirà qualcosa in più solo nelle prossime settimane.

Allegri punta sul centrocampista francese

Massimiliano Allegri, nell'ultima stagione, ha puntato molto su Adrien Rabiot. Il giocatore classe 95 ha dato buone risposte e soprattutto nel finale di campionato è stato uno dei migliori. Per questo motivo, Allegri sembra essere intenzionato a puntare ancora su Rabiot. Dunque, in caso di permanenza il francese troverá grande spazio. Inoltre, Rabiot avrà alle spalle un anno di conoscenza con Manuel Locatelli e anche con Denis Zakaria ha già affinato l'intesa.

Il ragazzo classe 95 non avrà problemi nemmeno con Paul Pogba visto che i due giocatori giocano insieme nella Francia. Questo sarà sicuramente un vantaggio per Allegri e per la Juventus.

Pogba più vicino

Mentre Massimiliano Allegri pensa di trattenere Adrien Rabiot, la dirigenza della Juventus continua a lavorare per riportare a Torino Paul Pogba.

La società e l'entourage del giocatore avrebbero contatti continui e le parti starebbero definendo il loro accordo. Di fatto, Paul Pogba sarebbe bloccato visto che il francese avrebbe deciso di tornare a Torino. Perciò la Juventus non avrebbe nessun timore di un possibile inserimento del Paris Saint Germain. Adesso Pogba è in vacanza e la speranza del popolo juventino è che il 4 luglio sia alla Continassa per iniziare il ritiro.

Il ritorno di Paul Pogba sarebbe davvero importante per la Juventus perché ha caratteristiche diverse dai giocatori presenti in rosa. Il francese ha qualità ma soprattutto porterebbe un numero non indifferente di gol. Quest'anno alla Juventus è mancata una buona quota di reti dei centrocampisti. Per questo motivo, Massimiliano Allegri avrebbe voluto fortemente Paul Pogba per avere a disposizione un centrocampista in grado di segnare. Già in passato il francese ha realizzato reti molto pesanti per la Juventus e in più occasioni è stato proprio lui a portare punti preziosi. Dunque, dopo sei anni, la speranza dei bianconeri ma dello stesso giocatore è quella di ripartire proprio da dove si erano lasciati. Pogba vuole ritrovare quella fiducia che forse a Manchester non ha sentito del tutto, mentre a Torino l'amore di tutto l'ambiente non gli è mai mancato.