L'Inter sta lavorando a quello che potrebbe essere il grande colpo di mercato di questa estate. I nerazzurri, infatti, sarebbero vicini al ritorno di Romelu Lukaku, che vedrebbe premiate le tante chiamate fatte agli ex compagni e ai dirigenti del club meneghino da qualche mese a questa parte. Il giocatore non si è ambientato al Chelsea e il rapporto non idilliaco con Tuchel lo ha portato a spingere per la cessione. La trattativa non è stata ancora definita, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti. Decisivo per il ritorno di Big Rom sarebbe stato il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che avrebbe fatto grandi pressioni sulla società.

Inzaghi preme per avere Lukaku all'Inter

Romelu Lukaku sarebbe a un passo dal ritorno all'Inter. La società nerazzurra continua a trattare con il Chelsea nonostante nei giorni scorsi l'affare sembrasse concluso. I Blues chiedono 10 milioni di euro più bonus per il prestito oneroso, mentre la società nerazzurra ha alzato la propria proposta a 7 milioni più bonus. Inizialmente il presidente Zhang non avrebbe voluto superare un investimento da 5 milioni, ma le pressioni fatte da Simone Inzaghi lo avrebbero convinto ad alzare la proposta, con le due società che potrebbero venirsi incontro a metà strada tra domanda iniziale e prima offerta.

"Big Rom" a quanto pare aveva impressionato l'allenatore nerazzurro l'anno scorso nei dieci giorni in cui ha potuto averlo al proprio servizio, prima della cessione al Chelsea alla cifra record da 115 milioni di euro.

Ai Blues il belga non si è ambientato, non riuscendo ad ambientarsi nello scacchiere tattico di Tuchel. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca, con l'Inter che vuole chiudere tutto entro fine mese per poter usufruire del Decreto Crescita. I nerazzurri, al lordo, non vogliono andare oltre gli 11 milioni di ingaggio, gli stessi che sarebbero stati spesi qualora avesse rinnovato Ivan Perisic.

Lo scambio rifiutato

C'è stato un momento in cui il ritorno di Romelu Lukaku a Milano ha rischiato di saltare. Il Chelsea, infatti, avrebbe provato a intavolare uno scambio con Alessandro Bastoni, imbastendo una trattativa a titolo definitivo, anziché con la formula del prestito. Secca la risposta di Ausilio e Marotta, che hanno rispedito al mittente la proposta dei Blues, anche perché in uscita c'è già Milan Skriniar, nel mirino del Paris Saint Germain, pronto ad avvicinarsi alle richieste dei nerazzurri di 80 milioni, arrivando a offrire 70 milioni più bonus.

Con lo slovacco in uscita, Bastoni sarà blindato e proprio per questo i discorsi sono ripresi sulla base del prestito oneroso per Lukaku. Non dovrebbe essere inserito un diritto di riscatto, ma non è da escludere che le due società si mettano d'accordo poi per rinnovare il prestito anche l'anno prossimo.