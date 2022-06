La Juventus sta lavorando per potenziare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero delle offerte che potrebbero riguardare de Ligt. L'addio dell'olandese finanzierebbe le operazioni in entrata. Nel mirino dei dirigenti torinesi ci sarebbero Renato Sanches, Filip Kostic e Ndicka. I bianconeri sarebbero anche interessati al colpo Angel Di Maria che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain. L'offerta potrebbe prevedere uno stipendi da circa 6 milioni di euro più bonus, ma il ragazzo si sarebbe preso del tempo prima di decidere la prossima avventura.

De Ligt potrebbe approdare in Premier League

Il Manchester United e il Manchester City avrebbero messo nel mirino le prestazioni del difensore de Ligt, che avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro. L'olandese sarebbe deluso dalle ultime stagioni della squadra torinese, infatti, non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. L'avventura in Premier League potrebbe essere il giusto trampolino per l'ex Ajax che, se dovesse accettare i Red Devils, ritroverebbe il tecnico, Ten Hag, che lo ha lanciato ai tempi dell'Ajax.

Possibile duello con il Milan per il centrocampista Sanches

La Juventus sarebbe poi intenzionata ad acquistare un centrocampista perché Adrien Rabiot avrebbe chiesto di essere ceduto.

Il francese non sarebbe nei piani di Massimiliano Allegri e potrebbe garantire circa 20 milioni di euro alla casse degli Agnelli. Oltre a Paul Pogba, l'allenatore Massimiliano Allegri avrebbe richiesto Renato Sanches per il quale ci sarebbe il forte interesse del Milan. I bianconeri potrebbero alzare l'offerta e battere la concorrenza di Paolo Maldini che, al momento, non offrirebbe più di 15 milioni di euro per il ragazzo portoghese.

La Juventus sui due calciatori dell'Eintracht Francoforte

La Juventus avrebbe poi intenzione di puntellare la corsia sinistra. Nel mirino ci sarebbe Filip Kostic del Francoforte che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con i tedeschi. Il serbo avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e avrebbe già dato il suo consenso per il trasferimento in Italia.

i dirigenti degli Agnelli avrebbero poi messo nel mirino anche Evan Ndicka, sempre del Francoforte, che sarebbe in grado di agire come difensore centrale. Verrebbe monitorato perché in grado di sopperire all'addio di Giorgio Chiellini. La Juventus potrebbe dunque decidere di portare a casa l'intero pacchetto del club che milita in Bundesliga mettendo sul piatto circa 35-40 milioni di euro.