Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal classe '96, piacerebbe sia alla Roma di José Mourinho che alla Lazio di Maurizio Sarri, con la Juventus sullo sfondo. Nel frattempo Angelo Di Livio ha parlato di Angel Di Maria e del suo possibili approdo in bianconero

Derby capitolino di calciomercato per Lucas Torreira: per l'uruguaiano sarebbe interessata anche la Juventus

Lucas Torreira potrebbe presto scatenare un derby di Calciomercato tra la Roma e la Lazio. Il centrocampista uruguaiano, di ritorno all'Arsenal dopo una stagione in prestito con la maglia della Fiorentina, quasi sicuramente non rimarrà tra le file della compagine inglese, attraendo cosi l'attenzione di entrambe le formazioni capitoline.

I giallorossi, seguirebbero il regista ormai da diversi giorni, con José Mourinho che vorrebbe piazzare accanto al neo acquisto Nemanja Matic, un calciatore che abbia le capacità di smistare palloni e gestire la squadra dal basso. Discorso simile, vale per la Lazio di Maurizio Sarri, che vicino al nuovo arrivato Marcos Antonio, gradirebbe schierare un giocatore dalle peculiarità differenti rispetto a quelle del brasiliano. Igli Tare dunque, avrebbe dato vita ai primi contatti con l'Arsenal, cercando di strappare Torreira ai "Gunners" tramite la formula del prestito. Sullo sfondo, per il regista classe '96, si staglierebbe sempre la figura della Juventus, che dopo aver chiuso per Pogba, potrebbe cercare un secondo calciatore per rinforzare la linea di mediana.

Di Livio promuove Angel Di Maria: 'È il giocatore giusto per la Juventus e può fargli fare il salto di qualità'

L'ex bianconero Angelo Di Livio, intervenuto nel post gara di un match a sfondo benefico tra Juventus e Milan, ha parlato della possibilità di vedere Angel Di Maria, vestire la casacca della Vecchia Signora. Il classe '66 ha detto in proposito: "Di Maria nonostante l'età è un giocatore di grande qualità e quantità, un professionista serio.

La Juve deve tornare ad alti livelli in Italia e in Europa e lui è un giocatore che può far fare il salto di qualità. Pogba? A centrocampo c'è bisogno di uno come lui, che dia fisicità e fantasia: da prendere sicuramente".

Bremer, incontro decisivo previsto per la prossima settimana con l'Inter

L'Inter, potrebbe cedere Milan Skriniar al PSG per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Una volta incassati quei soldi, Marotta vorrebbe riversarne una parte nelle casse del Torino per acquisire Bremer. La prossima settimana, le due società dovrebbero incontrarsi per stabilire il prezzo del trasferimento per il difensore brasiliano, valutato da Cairo circa 40 milioni di euro.