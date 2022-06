L'Inter sarebbe molto attiva sul mercato e potrebbe presentarsi con un tridente tutto da sogno nella prossima stagione. L'idea sarebbe infatti quella di rinforzare il reparto con le prestazioni di Romelu Lukaku e Paulo Dybala, che andrebbero ad affiancare Lautaro Martinez. Il belga avrebbe già aperto le porte e i dirigenti nerazzurri starebbero trattando il prestito con il Chelsea. A favorire l'arrivo dell'ex Manchester United potrebbe essere Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Pinetina dopo soltanto un anno anche perché percepisce uno stipendio oneroso da circa 5 milioni di euro.

Fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni per Paulo Dybala che guadagnerebbe circa 6 milioni di euro all'anno più bonus. In uscita potrebbe esserci Joaquin Correa che non avrebbe soddisfatto le aspettative soprattutto per i vari infortuni. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro. Dovrebbero invece essere ceduti sia Alexis Sanchez che Arturo Vidal. L'ex Barcellona potrebbe ritornare in Spagna e interesserebbe al Siviglia, mentre il centrocampista avrebbe deciso di terminare la sua carriera in Brasile, al Flamengo.

Milenkovic se parte Skriniar

Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Nikola Milenkovic. Il serbo potrebbe essere il sostituto di Milan Skriniar che piacerebbe al Paris Saint Germain.

I francesi offrirebbero 50 milioni di euro ma l'Inter valuta lo slovacco almeno 60 milioni di euro. Milenkovic della Fiorentina potrebbe essere un'operazione low cost perché ha il contratto in scadenza nel 2023 e si libererebbe per circa 15 milioni di euro. È in grado di giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro.

L'Inter, poi, sarebbe sempre in contatto con il Torino per avere Gleison Bremer che, però, sarebbe seguito anche da Milan e Bayern Monaco. Il brasiliano avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro anche se i nerazzurri sarebbero al momento in pole. Denzel Dumfries potrebbe essere richiesto dal Chelsea di Thomas Tuchel che apprezzerebbe anche Stefan De Vrij.

Il centrale olandese ha il contratto in scadenza nel 2023.

Tante opzioni per il nuovo progetto di Inzaghi

Simone Inzaghi, se dovessero arrivare all'Inter Paulo Dybala e Romelu Lukaku, potrebbe pensare di modificare il suo 3-5-2 e passare al tridente con la titolarità di Lautaro Martinez o alternare, come la scorsa stagione, le coppie d'attacco.

Inter: (3-5-2) Handanovic, Skriniar/Milenkovic, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Dybala/Lautaro, Lautaro/Lukaku.

Inter: (3-4-1-2) Handanovic, Skriniar/Milenkovic, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Dybala/Calhanoglu, Lautaro/Dybala, Lukaku/Lautaro.