L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'obiettivo principale sarebbe sempre quello di riportare Romelu Lukaku a Milano. Il calciatore del Chelsea avrebbe dato il suo consenso e spingerebbe per un prestito. La Juventus avrebbe sondato il terreno per comprendere le possibilità di uno scambio tra Demiral e Stefan De Vrij che non dovrebbe essere accettato dai dirigenti nerazzurri.

L'attaccante belga si starebbe muovendo per abbracciare l'Inter

Romelu Lukaku vorrebbe il ritorno all'Inter dopo un anno molto deludente sotto la guida tecnica di Thomas Tuchel. In belga si starebbe spingendo in prima persona per approdare alla Pinetina e sarebbe disposto anche a dimezzarsi lo stipendio. Si tratta di un'operazione al momento molto complessa. I Blues non vorrebbero infatti accettare il prestito proprio dopo aver pagato l'ex Manchester United circa 115 milioni di euro nella scorsa estate. L'Inter vorrebbe chiudere entro giugno per far leva sul decreto Crescita che permetterebbe alle casse degli Zhang di risparmiare circa 3-4 milioni di euro sull'ingaggio che potrebbe essere di circa 7,5 milioni di euro annui.

Qualora, si dovesse trovare la fumata bianca per il prestito di Lukaku, si potrebbe chiudere anche nei mesi successivi poiché lo stipendio più elevato non diventerebbe più un problema se la trattativa non dovesse prevedere i costi del cartellino.

La Juventus vorrebbe lo scambio con il difensore

La Juventus, invece, si sarebbe fatta sotto per tentare uno scambio alla pari che riguarderebbe Merih Demiral e Stefan De Vrij.

I dirigenti dell'Inter non sarebbero d'accordo perché preferirebbero puntare sull'olandese, perfetto per il 3-5-2, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023. Sulle sue tracce ci sarebbero anche club che militano in Premier League ma, in caso di addio, l'Inter preferirebbe incassare una cifra cash di circa 30 milioni di euro senza accettare contropartite tecniche.

Il Paris Saint Germain su Lautaro Martinez.

Il Paris Saint Germain sarebbe finito sulle tracce di Lautaro Martinez ed avrebbe in mente di proporre un'offerta allettante. I transalpini, considerata la possibile cessione di Mauro Icardi, vorrebbero mettere sul piatto una proposta di circa 60 milioni di euro più il cartellino di Timo Kehrer. L'Inter vorrebbe trattenere l'attaccante ex Racing che soprattutto in questo finale di stagione ha dimostrato di essere in forma ed in sintonia con i meccanismi tattici di Simone Inzaghi.