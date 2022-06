La Juventus, in queste settimane, sta sondando il mercato alla ricerca di un giocatore che possa fare da riserva a Dusan Vlahovic. Il profilo che cercano i bianconeri è quello di un giocatore che non abbia problemi a non essere titolare, ma che possa essere affidabile quando sarà chiamato in causa.

Al momento i bianconeri starebbero valutando quattro profili e si tratterebbe in particolare di Luis Muriel, Marko Arnautovic, Arkadiusz Milik e la sorpresa Giacomo Vrioni. Quest'ultimo è un giovane giocatore di proprietà della Juventus che quest'anno è stato in prestito all'estero: precisamente al WSG Tirol in Austria, vincendo la classifica del cannonieri del campionato con 19 gol.

Chiaramente Vrioni non sarebbe la prima scelta, ma potrebbe essere una soluzione last minute qualora non si trovasse il profilo giusto per vice Vlahovic.

Morata sempre in bilico

Mentre i dirigenti della Juventus stanno cercando di trovare un giocatore in grado di fare il vice di Dusan Vlahovic, Alvaro Morata sta aspettando di capire quale sarà il suo futuro. Lo spagnolo vorrebbe restare a Torino ma purtroppo non dipende da lui. La Juventus non lo riscatterà a 35 milioni dall'Atletico Madrid. Ma non è da escludere che i bianconeri possano tornare alla carica più avanti, nella speranza di poter prendere Alvaro Morata a cifre più accessibili.

Qualora non fosse possibile tenerlo, la Juventus starebbe pensando a Luis Muriel dell'Atalanta.

Probabilmente per capire le prossime mosse in attacco del club bianconero bisognerà aspettare ancora un po'. Al momento la priorità sembra essere il centrocampo e la ricerca di un esterno.

Parla Vrioni

Tra i nomi inseriti nella lista di mercato della Juventus per il vice Vlahovic ci sarebbe anche quello di Giacomo Vrioni. Il giovane attaccante è già di proprietà dei bianconeri e la scorsa stagione è stato in prestito in Austria.

Adesso Vrioni è in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. L'attaccante classe 2003 ha parlato a Tuttosport proprio dell'ipotesi di poter restare in bianconero come vice di Vlahovic: "Il mio obiettivo è quello di tornare alla Juventus: ora mi sento più pronto".

Chiaramente la decisione non spetta solo a Vrioni ma sarà anche la Juventus a dover decidere quale sarà il suo destino: "Vedremo cosa decideranno i dirigenti e il mio agente Silvio Pagliari". Infine Vrioni ha parlato anche di Dusan Vlahovic: "Di Vlahovic mi colpisce la cattiveria sotto porta".