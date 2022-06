L'Inter potrebbe cedere Denzel Dumfries al Manchester United per poi concentrare le proprie attenzioni su Alvaro Odriozola, esterno destro che nell'ultima stagione ha indossato la maglia della Fiorentina.

Nel frattempo Flavio Briatore, in un'intervista, ha promosso l'Inter a favorita per lo scudetto, qualora i nerazzurri riuscissero ad acquisire Dybala.

Inter, i nerazzurri pensano alla cessione di Denzel Dumfries: il suo sostituto può essere Alvaro Odriozola

La finestra estiva di Calciomercato per l'Inter, potrebbe aprirsi con una cessione. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, la società nerazzurra avrebbe infatti dato il via libera alle trattative con il Manchester United per Denzel Dumfries, terzino ex PSV Eindhoven classe '96.

Il tecnico dei Red Devils, Ten Hag, avrebbe indicato il fluidificante olandese come uno tra i primi rinforzi necessari e Marotta, per lasciarlo andare, chiederebbe circa 40 milioni di euro. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, l'Inter avrebbe già individuato il sostituto da inserire sulla corsia di destra, Alvaro Odriozola. Il calciatore spagnolo è appena tornato al Real Madrid dopo aver giocato, in prestito, una stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. Secondo delle indiscrezioni, il classe '95 non avrebbe intenzione di restare ai Blancos, in quanto troverebbe poco spazio presso la corte di Carlo Ancelotti. L'Inter, vorrebbe dunque portarlo in pianta stabile a Milano e sarebbe disposta a coprire le richieste economiche del club iberico, che valuterebbe Odriozola circa 12 milioni di euro.

Restando in tema difesa ma spostando l'attenzione verso il ruolo del centrale, la società nerazzurra starebbe vagliando l'ipotesi di vendere Stefan De Vrij. Lo stopper olandese andrà in scadenza di contratto nel 2023 e per non rischiare di perderlo a parametro zero, Marotta potrebbe cederlo definitivamente nella finestra di calciomercato che si aprirà il 1° Luglio.

Il classe '92 sarebbe valutato circa 28 milioni di euro e su di lui vi sarebbe l'attenzione del Tottenham di Antonio Conte.

Briatore sull'Inter: 'Se prendessero Dybala sarebbero i favoriti per lo scudetto'

Flavio Briatore, imprenditore e tifoso juventino, ha parlato a "La Politica nel pallone", commentando l'eventuale arrivo di Paulo Dybala all'Inter.

Della "Joya" in nerazzurro, Briatore ha detto: "I nerazzurri farebbero un affare, meglio lui che Di Maria alla Juventus. Da tifoso bianconero mi è dispiaciuto veder partire Dybala, i nerazzurri si rinforzano molto e per me sono ancora favoriti per lo scudetto, anche se non tornasse Lukaku".