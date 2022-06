Michele di Gregorio sarà acquistato dal Monza in seguito all’attivazione di una clausola. Il club brianzolo era infatti obbligato ad acquisire l’ormai ex portiere dell’Inter in caso di promozione. L’affare porterà 4 milioni di euro nelle casse della società nerazzurra, ai quali potrebbero aggiungersi i 7 pattuiti per il difensore della Nazionale Under 21 Lorenzo Pirola. Per quest’ultimo Galliani avrebbe chiesto uno sconto o il rinnovo del prestito come alternativa. Anche Sensi e Gagliardini sarebbero nel mirino del Monza, ma per loro c'è anche la pista Fiorentina.

Dalbert e Lazaro rientreranno dal prestito: per loro è probabile una cessione a titolo definitivo.

Il Monza acquista Di Gregorio per 4 milioni, per Pirola o sconto o prestito

Il duo Berlusconi-Galliani ha portato il Monza nella massima categoria e ora programma il calciomercato per rinforzare la rosa in vista del salto in Serie A. Intanto la società brianzola verserà nelle casse dell’Inter i 4 milioni di euro pattuiti per l’acquisto a titolo definitivo di Michele Di Gregorio, il cui riscatto è divenuto obbligatorio in seguito alla promozione. Il ventiquattrenne ha difeso i pali del Monza per 41 volte in questa stagione, con una media di 2.9 salvataggi a partita.

Su Lorenzo Pirola (20 anni) Galliani può esercitare un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, ma secondo ad alcune indiscrezioni avrebbe chiesto uno sconto proponendone non più di 4.

Il ragazzo è nel giro della nazionale Under 21 e in questa stagione è stato fortemente limitato da alcuni guai fisici, che non gli hanno comunque impedito di conquistarsi la titolarità nell’ultimo scampolo di campionato. Durante i play off, Pirola ha infatti dimostrato di aver smaltito le scorie dell’infortunio e Galliani spingerebbe per riconfermarlo anche l’anno prossimo.

Non bisogna escludere neppure la possibilità di un rinnovo del prestito. Nel caso di cessione l’Inter potrà comunque riaverlo versando una cifra di 7,5 milioni (diritto di recompra).

Sensi e Gagliardini sarebbero richiesti dalla Fiorentina, ma occhio a Galliani

Sui centrocampisti dell’Inter ci sarebbe la Fiorentina di Commisso.

Sfumata quasi del tutto la possibilità che per Torreira venga esercitato il diritto di riscatto (fissato dall’Arsenal a 15 milioni), i viola si starebbero guardando attorno in cerca di un sostituto e Sensi potrebbe essere il nome giusto per Italiano. Anche Gagliardini potrebbe rientrare nella possibile trattativa. I centrocampisti nerazzurri vengono accostati anche al Monza, che starebbe cercando profili con la giusta esperienza per competere in Serie A. Galliani starebbe pensando anche a Ranocchia, che ha salutato i tifosi all’ultima di campionato e andrà in scadenza questo 30 giugno.

Su Lazaro e Dalbert ci sarebbero Atalanta e Brest

Valentino Lazaro rientrerà dal prestito al Benfica dopo una stagione piuttosto deludente.

L’entourage del terzino destro ha fatto sapere che Lazaro non ha intenzione di andare in prestito e preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Per lui potrebbe esserci l’interessamento dell’Atalanta, ma la pista è ancora molto tiepida. L’Inter lo acquistò nel 2019 dall’Herta Berlino per un valore complessivo intorno ai 21 milioni di euro. Attualmente è valutato intorno ai 6 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Il suo contratto scadrà nel 2024, ragion per cui potrebbero esserci i margini per un prestito con obbligo di riscatto.

Al Cagliari Dalbert è stato più o meno titolare, dividendosi la fascia sinistra con Lykogiannis. In seguito alla retrocessione in B, Giulini non intende riscattarlo e punterà su altri profili.

I rossoblù non verseranno all’Inter i 7 milioni di euro previsti per il riscatto e il giocatore tornerà temporaneamente a Milano in attesa di conoscere il suo futuro. L’Inter lo prelevò dal Nizza nel 2017 per la somma di 21 milioni di euro. Per il terzino sinistro si prospetta una cessione. Dal momento che al giocatore resta un solo anno di contratto i dirigenti starebbero spingendo per una cessione definitiva. Su di lui è circolata la voce di un interessamento del Brest, in cui quest'anno ha militato Lucien Agoumé, sempre di proprietà dell’Inter.