Secondo alcune indiscrezioni il Barcellona avrebbe rinunciato ad acquistare De Ligt perché la Juventus ha fissato un prezzo troppo elevato, infatti i bianconeri lascerebbero partire il calciatore solo con offerte di circa 100 milioni di euro. Il difensore olandese piace molto dalle parti del Camp Nou, ma la sua valutazione va troppo oltre le possibilità economiche attuali del club spagnolo. Un altro ostacolo per i blaugrana è lo stipendio del calciatore, che sarebbe di almeno 10 milioni di euro (attuale cifra che prende alla Juve). Per questi motivi, in caso di partenza da Torino, il futuro del giocatore potrebbe essere in Premier League.

Il Barcellona potrebbe puntare su Koundè del Siviglia come alternativa a De Ligt, ma se non dovesse riuscirci potrebbe virare su Kalidou Koulibaly in uscita dal Napoli. Entrambi gli acquisti sono operazioni di alto livello, ma economicamente più accessibili rispetto al centrale olandese.

Il Chelsea potrebbe offrire 100 milioni di euro per De Ligt

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto diretto tra il Chelsea e la Juventus per parlare del futuro di Matthijs De Ligt. Il club inglese, secondo alcune indiscrezioni, starebbe preparando un'offerta da 100 milioni di euro complessivi, contando anche una contropartita: Pulisic, che potrebbe essere gradito da Massimiliano Allegri. La volontà della Vecchia Signora rimarrebbe comunque quella di privarsi dell'olandese solo per una cifra di 120 milioni di euro cash senza l'inserimento di contropartite tecniche.

Possibili alternative a De Ligt

In questo momento al centro delle notizie del Calciomercato della Juventus c'è la situazione di De Ligt. Con il rinnovo che è sempre più incerto il futuro del difensore rimane in bilico, infatti il calciatore ha attirato l'attenzione di vari club inglesi. In caso di partenza dell'olandese i bianconeri avrebbero bisogno di un sostituto.

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, le possibili ipotesi sono: Nikola Milenkovic della Fiorentina, Benoit Badiashile del Monaco, Gabriel Magalhaes dell'Arsenal e un big della serie A, ossia il napoletano Kalidou Koulibaly. Il nome più caldo però sarebbe quello di Gleison Bremer, il brasiliano è esploso durante l'ultima stagione al Torino e sembrava essere destinato all'Inter, ma se la Juve incassasse almeno 80 milioni di euro dalla cessione di De Ligt, ne potrebbe investire la metà per portare il centrale brasiliano lontano da Milano, offrendo poi al giocatore un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione.