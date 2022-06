Uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato dell'Inter in vista della prossima estate è Alessandro Bastoni. I nerazzurri probabilmente saranno costretti ad un sacrificio in uscita per sistemare il bilancio e ci sono ancora dubbi sul giocatore che potrebbe lasciare Milano. Uno dei principali indiziati è il difensore, essendo colui che ha attirato più attenzioni da parte dei top club europei. Anche in Italia non mancano gli estimatori, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, che è alla ricerca di un sostituto all'altezza di Giorgio Chiellini.

Un altro nome che potrebbe caratterizzare il prossimo mercato è quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non è considerato incedibile e su di lui ci sarebbe da registrare l'interesse della Lazio, su indicazione di Maurizio Sarri.

La Juventus sarebbe interessata a Bastoni

Al momento del suo addio alla Juventus Giorgio Chiellini ha rilasciato dichiarazioni interessanti, sottolineando come in Italia il suo erede naturale è Alessandro Bastoni. Il difensore, non a caso, anche dal commissario tecnico Roberto Mancini è considerato il suo sostituto e proprio per questo i bianconeri sarebbero pronti a fare un tentativo per riuscire a strapparlo all'Inter.

I nerazzurri, infatti, rischiano di essere costretti a cedere almeno un big vista l'esigenza di chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni di euro.

La società bianconera ha dimostrato di non badare a spese se ha davvero un obiettivo nel mirino come successo con Dusan Vlahovic, pagato alla Fiorentina oltre 70 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il club meneghino non avrebbe intenzione di cedere uno dei propri elementi simbolo all'eterna rivale, anche se non sarà semplice dire di no alla Juventus.

Il club di Agnelli, però, è pronto a tutto e sul piatto potrebbe mettere una cifra superiore ai 60 milioni di euro più bonus. Decisiva, comunque, sarà anche la volontà del classe 1999, che ha già espresso le perplessità su un possibile trasferimento al Tottenham, l'altro club interessato, e lo stesso potrebbe accadere con la Juve.

Lazio, nel mirino Zielinski

Un altro nome che potrebbe infiammare il prossimo mercato è quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non è considerato incedibile dal Napoli e piace molto alla Lazio, soprattutto a Maurizio Sarri, che ha fatto il suo nome per rinforzare il reparto, soprattutto qualora dovesse andare via Milinkovic-Savic. Gli azzurri lo valutano sui 30 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio alla pari con Luis Alberto, visto che lo spagnolo premerebbe per giocare la Champions League. Se confermato lo scambio alla pari, la Lazio si guarderà intorno alla ricerca di altri rinforzi in mezzo al campo.