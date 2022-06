La Juventus inizierà la preparazione estiva ad inizio luglio. Tanti gli impegni per la squadra bianconera ad inizio stagione, considerando anche il mondiale previsto fra novembre e dicembre. Per questo Allegri potrebbe avere una rosa importante a disposizione, sia in qualità che dal punto di vista numerico. Farà parte della Juventus 2022-2023 anche Federico Gatti, acquisto nel mercato di gennaio e rimasto in prestito al Frosinone fino a giugno. Il difensore classe 1998 è stato una delle rivelazione del campionato di Serie B, non è un caso che la Juventus abbia investito quasi 10 milioni di euro per acquistarlo.

Sarà uno dei centrali di Allegri, inizialmente dovrebbe partire come la prima alternativa ai titolari. Di recente è stato convocato nella nazionale italiana dal commissario tecnico Roberto Mancini. Nell'intervista a Coverciano non ha nascosto l'emozione per il trasferimento alla Juventus ma anche per la convocazione nella nazionale italiana. Sull'approdo a Torino ha dichiarato che si farà trovare pronto.

Il difensore Gatti da luglio farà parte della rosa della Juventus

'Ho fatto tanti sacrifici e non li dimenticherò mai. Io ho fatto un po' di tutto, ho lavorato ai mercati generali, il serramentista e il muratore. Poi per fortuna col calcio è andata bene'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti, convocato dal commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini dopo l'ottima stagione nel Frosinone in Serie B.

Da luglio sarà a disposizione di Allegri, e proprio sull'esperienza professionale nella Juventus ha aggiunto: 'Questo passo per me significa tanto. Farò di tutto per farmi trovare pronto'. In merito al confronto con Bonucci e Chiellini, Gatti ha detto che è più un giocatore fisico, di conseguenza più simile al classe 1984.

L'emozione di trasferirsi alla Juventus

Proprio il difensore Giorgio Chiellini lascerà la Juventus, dovrebbe trasferirsi nel campionato americano per poi ritornare fra una o due stagioni da dirigente nella società bianconera. Sulla partenza di difensore toscano Gatti ha aggiunto: 'Mancherà Chiellini, ma ci sono alla Juve tanti altri difensori fortissimi e cercherò di migliorarmi.

Andare nella società bianconera è una emozione grande'. Come dicevamo sarà parte integrante della rosa bianconera, inizialmente da prima alternativa ai titolari Bonucci e de Ligt. Nella stagione 2021-2022 con il Frosinone nel campionato di Serie B ha disputato 35 match segnando 5 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match disputato in Coppa Italia. Gatti a gennaio era stato vicino al trasferimento al Torino ma la Juventus l'ha anticipato offrendo circa 10 milioni di euro al Frosinone per il cartellino del giocatore.